人民时评：绘就更加美好的生态画卷

我们挥毫泼墨，书写生态画卷，让天蓝地绿水清的生态之美从理想照进现实，让绿色发展理念不断浸润美丽家园

如今，绿色不仅在山川大地蔓延，更在人们心中延展，越来越多人开始养成绿色生活习惯

北京新一轮百万亩造林绿化如火如荼，河北推进太行山燕山和坝上造林绿化等重点生态工程建设，河南全面启动沿黄河南段左右岸、中下游生态廊道建设……数据显示，今年上半年全国已完成春季造林6646万亩，占全年造林任务的65.8%。绿色在广袤国土上不断延伸，为小康生活铺就幸福底色。

习近平总书记强调，“小康全面不全面，生态环境质量很关键”。良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。今天，“蓝天白云游，绿野无尽头”的怡人美景、“青山绿水共为邻”的生活环境，成为人们幸福感的重要来源。在江苏南京栖霞区燕子矶街道，过去江边化工企业星罗棋布，江水被污染，如今厂房变绿廊、四季皆美景，居民再也不用“想着法子搬走”；在山西太原的汾河边，曾经空气质量不好，居民连出去跑步锻炼都受影响，如今户外能跑步的好天越来越多……透过不同地区人们的生活场景，可以发现，环境的改善是越来越多人共同的体验。

绿色不断延展，背后是发展理念的深刻改变。近些年来，我们大力推进生态文明建设，按下绿色发展的快进键。从持续增绿，创造“全球新增绿化面积的1/4来自中国”的奇迹；到大力治沙，不断实现从“沙进人退”到“人进沙退”的转变；再到持续减排，让蓝天白云成为生活的常态……我们挥毫泼墨，书写生态画卷，让天蓝地绿水清的生态之美从理想照进现实，让绿色发展理念不断浸润美丽家园。通过不懈努力，“绿水青山就是金山银山”的理念日益深入人心，“美丽经济”发展起来了，绿富同兴，人民群众的获得感更强。

绿色不断延展，为人们带来实实在在的幸福感。如今，通过腾退还绿、疏解建绿、见缝插绿，不少城市正逐渐“把城市融入大自然”。比如，在北京、重庆、青岛等地，不断增多的城市森林、口袋公园、小微绿地，让人们工作之余能找到一片清幽雅致的休闲之地；在各地绵延的滨江绿道，人们不必走远，就能尽情体味山水林城勾勒的自然之美。数据显示，2019年我国城市人均公园绿地面积达14.11平方米，不断增长的数字背后，是人们日益充实的绿色获得感、生态幸福感。在广阔的农村，“一村一品”“一村一韵”“一村一景”的美丽乡村建设，更让人们在“望得见山、看得见水、记得住乡愁”中收获着田园雅趣、享受着美好生活。

如今，绿色不仅在山川大地蔓延，更在人们心中延展，越来越多人开始养成绿色生活习惯。对很多人来说，“云端”种树、减少一次性餐具使用、垃圾分类，已经成为生活习惯；专门为骑行、步行设计的道路上绿树成荫、环境优雅，成为城市独特的风景；越来越多人在购车时选择新能源车型，为节能减排贡献一份力量……健康环保的生活方式，在点滴之处改善着身边的环境，助力实现我们共同的“绿色梦想”。

在环境美日益成为人民美好生活新内涵的今天，写好绿色文章，让绿色成为最动人的颜色，让呵护绿色成为自觉的行动，才能绘就更加美好的生态画卷。以绿色指数提升人们的幸福指数，必将让全面小康的成色更足、质量更高，让人们的幸福感更强。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 05 版）