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湖北黄冈——

防疫勇士 志愿防汛

本报记者  范昊天

2020年07月20日08:37 来源：人民网－人民日报

7月12日中午12点，在受灾群众转移安置点，林丹完成最后一例健康检查，她直起腰，捶了捶后背，这才想起给丈夫回个短信：“还有一个安置点要去，中午我不回家，勿等。”

林丹是湖北省黄冈市黄州区人民医院感染科和发热门诊护士长，是黄冈第一批走上新冠肺炎抗疫前线的医务人员之一。7月，黄冈防汛救灾形势严峻，市区卫生健康防汛志愿服务队紧急成立。林丹积极报名，参与防汛志愿服务。

志愿服务队成立不久，林丹和伙伴们就遇到了一次严峻考验。9日凌晨4点左右，黄州区南湖街道办事处榨舟街社区南湖五队突发水灾，300余名群众被紧急转移安置到黄冈市体育馆等处。

志愿服务队20余名医务人员迅速集结到安置点，为受灾群众进行健康检测和诊疗，对安置点进行消毒杀菌。妥善安置好群众后，志愿服务队又安排医务人员在安置点24小时值守。

像林丹这样“不脱白大褂，加穿红马甲”的医技人员，在黄冈市黄州区共有50多人。他们在防疫战斗中，争当急先锋；出现洪涝险情后，他们又成为市区防汛救灾中一支令人瞩目的力量。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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