禁止交易长江流域非法渔获

本报北京7月19日电 （记者罗珊珊）日前，国家市场监督管理总局发布“长江禁捕 打非断链”专项行动公告，要求严厉打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物违法行为，斩断市场销售产业链，保护长江流域生态安全。

公告要求，今年12月31日前，禁止交易来自已经实施禁捕的332个自然保护区和水产种质资源保护区非法捕捞渔获物；2021年1月1日起，全面禁止交易来自长江干流和岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、汉江、大渡河等重要支流，以及鄱阳湖、洞庭湖等大型通江湖泊非法捕捞渔获物。

公告严禁8种违法行为，一是采购、销售和加工来自禁捕水域的非法捕捞渔获物；二是采购、销售和加工无法提供合法来源凭证的水产品；三是对水产制品标注“长江野生鱼”“长江野生江鲜”等字样；四是餐饮单位经营“长江野生鱼”“长江野生江鲜”等相关菜品；五是出售、购买、食用长江流域珍贵、濒危水生野生动物及其制品；六是以“长江野生鱼”“长江野生江鲜”为噱头进行宣传；七是为出售、购买、利用长江流域非法捕捞渔获物及其制品或者禁止使用的捕捞工具发布广告；八是为违法出售、购买、利用长江流域非法捕捞渔获物及其制品或者禁止使用的捕捞工具提供交易服务。社会各界发现上述行为的，可通过12315热线或全国12315平台举报。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 13 版）