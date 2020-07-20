哈总统批评抗疫不力 强调感染率上升有损投资环境

中新社努尔苏丹7月19日电 (记者 文龙杰)据哈总统府官网消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫18日主持召开疫情防控跨部门委员会会议，对政府和各地方疫情防控工作提出了批评。

托卡耶夫表示，报告显示疫情似已得到控制，但事实却并非如此。总统办公厅对全国药店零售网络调查发现，形势不容乐观。西哈州、阿特劳州、江布尔州、卡拉干达州及努尔苏丹市和阿拉木图市都存在药品短缺和排队买药的问题，还存在日常必备药品涨价现象，药品“影子市场”盛行。

托卡耶夫表示，由于统计分析错误和未能有效制定计划，各地无法确定实际所需的药品数量，这些问题都是由错误的工作计划造成的，表明政府和各地方的工作极度混乱。

托卡耶夫指出，尽管在全国范围实行隔离限制措施，仍有人举行家庭聚会，图尔克斯坦州、江布尔州、阿拉木图州、奇姆肯特市等地尤甚。地方政府缺乏在特殊时期开展工作的经验，不知道如何解决棘手问题，不知道如何向民众宣传国家政策和隔离规定。不少政府部长和地方州长陷入一种“自我安慰和自我满足的陷阱”。

托卡耶夫表示，目前，全国检测能力达到3.2万人次/日，但各地之间存在较大差异。部分地区的实验室检测工作十分不力，甚至可以认为有的地方在试图掩盖真相。政府必须采取严格监控措施，不得有任何隐瞒。

托卡耶夫指出，全国范围用于救治新冠肺炎患者的病床床位数量有所增长，但这是以关闭其他医疗机构为代价的。政府和各地方必须逐步恢复常规医疗救助服务，特别是针对慢性病患者和孕妇。此外，由于新冠肺炎重症患者数量增加，不少医疗机构制氧机短缺，一些居民甚至在家中使用工业氧气瓶来替代。政府和各地方必须在5天之内解决医院供氧和居民在家中使用氧气瓶的问题。

托卡耶夫说，城市疫情形势趋于稳定，但不要忘记农村居民。目前，很多农村居民还得不到诊断和救治，缺乏必需的药品。农村地区医务人员和必要基础设施严重短缺。他还对丧葬、运输等费用大幅上涨提出批评，要求彻查利用疫情赚“黑心钱”的行为。

托卡耶夫强调，感染率上升不仅会影响哈疫情国际排名，还会对哈投资环境、旅游潜力及引进新技术产生负面影响。政府在工作计划中要充分考虑上述因素，有效降低风险。“疫情期间，任何错误决定、官僚主义、敷衍塞责都会给成千上万人民的生命和健康带来损害。”(完)