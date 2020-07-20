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二十国集团承诺采取一切措施支持全球经济复苏

2020年07月20日08:35 来源：人民网－人民日报

新华社利雅得7月18日电  （记者涂一帆）二十国集团财长和央行行长18日举行视频会议，承诺继续采取一切可用的政策工具，支持全球经济复苏。

当天的会议由二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯主持。会议发表的公报说，受新冠肺炎疫情影响，世界经济前景仍充满不确定因素。二十国集团承诺继续采取一切可用的政策工具，保障人民的生活、就业和收入，支持全球经济复苏，增强金融体系的抗风险能力，同时防范下行风险。

会议重申支持国际货币基金组织发挥全球金融安全网的核心作用，欢迎向该组织提供资金捐助，增强其危机应对能力，解决低收入国家的关键资金需求。

会议对二十国集团缓债倡议取得的进展表示欢迎。与会官员同意考虑延长12月到期的最贫困国家债务暂缓偿付期，并将根据新冠肺炎疫情发展等情况于今年下半年作出决定。

根据会议公报，截至18日，全球已有42个最贫困国家要求暂缓偿还债务支付至今年年底，延期支付的债务总额约为53亿美元。

今年4月15日，二十国集团财长和央行行长举行视频会议，讨论通过了二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，一致同意暂缓有关国家今年5月1日至年底到期的债务本息偿付。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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