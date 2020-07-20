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今日零时起 北京应急响应级别下调至三级

2020年07月20日07:57 来源：人民网－人民日报

　　本报北京7月19日电 （记者朱竞若、王昊男）19日下午，北京市第156场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会宣布：自7月20日零时起，北京突发公共卫生应急响应级别由二级调至三级。同时，相应调整防控策略。据介绍，6月11日新发地批发市场聚集性疫情发生以来，北京采取了最坚决、最果断、最严格的措施，目前全市人群感染为低风险，社区传播得到控制，京外输出风险较低，疫情平稳可控，已经具备了将响应级别调至三级的条件。

　　截至目前，北京全市连续14天无新增确诊病例，连续16天无社区病例报告，连续19天无集体单位及公共场所2例及以上聚集性疫情，连续29天无其他省市输出病例。新发地批发市场封闭超过两个潜伏期，11229人已解除集中医学观察，高风险街乡已全部清零，中风险乡仅剩1个。

　　响应级别调至三级后，北京将持续分析评估疫情形势，动态调整防控策略措施。北京仍将坚持“外防输入、内防反弹”策略，坚持“三防”“四早”“九严格”，时刻保持高度警惕，按照“科学、精准、有效”防控要求，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。

　　降级后，北京将按50%限流开放公园、旅游景区和体育健身、图书馆、博物馆、美术馆等室内外场所；在落实主办方主体责任、严格清洁消毒通风、保持社交距离、科学佩戴口罩、完备应急预案前提下，可举办500人左右规模的会议，并视疫情动态调整会议规模；经评估后逐步限流开放会展、体育赛事、演出活动及电影院。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月20日 01 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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