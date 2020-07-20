全球新冠累计确诊病例突破1400万例

世界卫生组织19日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例已突破1400万例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间19日10时35分，全球确诊病例较前一日增加131350例，达到14007791例；死亡病例增加4018例，达到597105例。

部分国家新增病例居高不下

目前，美国仍是全球疫情最严重的国家，美国、巴西和印度三个国家的累计确诊病例数均已破百万，此外，俄罗斯、南非、秘鲁、墨西哥和智利的累计确诊病例数均超过30万。从每日新增病例数的分布看，美国、拉美、印度和南部非洲居高不下，而俄罗斯有所下降。

专家认为，目前新增病例数高企的国家或地区，大部分都曾“带疫解封”，为了重启经济而过早地放松管控措施，民众执行防疫隔离措施也不够严格。

与之形成对比的是，审慎“解封”的国家如俄罗斯，目前疫情已趋向缓和。根据俄各地现有新冠患者数量计算出的新冠患病率显示，截至17日，俄所有地区都已度过了新冠患病率高峰期。

英暂停发布每日新冠病亡数据

英国政府18日暂停发布每日新冠病毒死亡病例数据，原因是正在调查统计方式是否有问题，从而导致过多统计死亡人数。

英国政府在网站上写道：“现行每日死亡统计计入所有新冠病毒阳性且后来死亡的人，没有在确诊时间与死亡时间之间划定截止期限。有人认为缺乏截止期限可能导致每日新冠死亡病例数不真实。因此，我们暂停发布每日（死亡人数）数据，直至这个问题得到解决。”

卫生大臣马修·汉考克17日下令紧急审查英格兰公共卫生局的新冠死亡病例统计，以确认是否存在“统计学缺陷”。作出这一决定缘于英国两名大学教授在一篇文章中提出，英格兰公共卫生局统计英格兰新冠病毒死亡人数时，仅单纯确认感染者死亡，却不考虑是否死于新冠病毒，因而“任何一名新冠病毒感染者日后因任何原因死亡，都将被纳入卫生局新冠病毒死亡统计数字”。

按照官方统计，英国新冠死亡人数超过4.5万。这一数字在欧洲国家中最高，在全球仅次于美国和巴西。

伊朗2500万人或已感染？

伊朗总统哈桑·鲁哈尼18日援引卫生部一份报告说，全国可能有2500万人已经感染新冠病毒，大约3500万人面临感染风险。

伊朗法尔斯通讯社、塔斯尼姆通讯社等多家媒体报道，鲁哈尼当天参加疫情会议时说：“卫生部下属研究部门的一份报告推测，迄今已有大约2500万伊朗人感染新冠病毒，将近14000人失去宝贵生命……另有3000万至3500万人可能面临（感染）风险。”

报告推测，过去150天，全国累计超过20万感染者住院；累计住院人数今后数月可能翻一番。

卫生部17日通报，全国累计新冠病例271606例，累计死亡病例13979例；过去24小时新增确诊病例2166例，新增死亡病例188例。

鲁哈尼说，现有病例显示，大约1000名感染者中，500人是无症状感染者，350人症状轻微且无需住院，剩余150人需要住院治疗。“我们还没有达成群体免疫，”鲁哈尼说，“所以我们别无选择，只有团结起来，截断病毒传播链。”

新冠疫情暴发后，伊朗暂停大多数政府机构办公，禁止所有非必要商业活动。随着疫情趋缓，全国各地区4月中旬以来陆续逐步恢复经济活动。

然而，“解封”后伊朗疫情出现反弹。鲁哈尼先前说，如果民众不遵守防疫规定，政府可能重新启动一些封控措施。

据新华社