北京应急响应降级后需做哪些严控措施？官方回应

人民网北京7月19日电（记者 鲍聪颖） 7月19日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第156场新闻发布会。7月19日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第156场新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓宣布，7月20日零时起，北京市应急响应级别调整至三级。

北京市应急响应级别下调至三级后，防控措施都有哪些调整？

北京应急响应级别降为三级

● 今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第156场新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓表示，近日，我们组织专家对北京疫情态势进行了分析评估，经北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究，按程序报批后，确定自7月20日零时起，北京市应急响应级别由二级调至三级。

下调应急响应级别的相关考虑

从全球看，当前和今后相当长一段时间内，多个国家疫情还在持续蔓延，病例数呈高位增长，境外输入仍是北京最重要的疫情风险。

从我市看，6月11日至7月19日，我市共报告与新发地批发市场关联确诊病例335例。顺义、怀柔、密云、平谷、延庆5个区持续无病例报告；11个区19天及以上无新增中高风险街乡。全市连续14天无新增确诊病例，连续16天无社区病例报告，连续19天无集体单位及公共场所2例及以上聚集性疫情，连续29天无其他省市输出病例。目前新发地批发市场封闭超过两个潜伏期，11229人已解除集中医学观察，目前，高风险街乡已全部清零，中风险乡仅剩1个，已连续13天无新增确诊病例，即将清零。

综合判断，我市目前人群感染为低风险，社区传播得到控制，京外输出风险较低，疫情平稳可控，已经具备了将响应级别调至三级的条件。

调至三级响应下必须严控的措施

调至三级后，我们仍要坚持“外防输入、内防反弹”策略，坚持“三防”“四早”“九严格”，时刻保持高度警惕，按照“科学、精准、有效”防控要求，持续巩固来之不易的防控成果，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。

必须严格坚持的措施有：

1. 严格落实“四方责任”，坚持单位和个人健康监测报告制度。

2. 严格农贸市场、餐馆食堂、工地、工厂等重点场所防控，建立农贸市场等环境健康监测和从业人员症状报告制度，通风不畅、阴暗潮湿的地下空间不再作为经营交易场地。

3. 严格口岸食品货物检验检疫，全面加强进口冷链食品监管。

4. 严格境外进京人员全部集中观察和核酸检测，坚持目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境，落实中高风险地区人员进京管控措施。

5. 严格落实“应检尽检”动态清零、“愿检尽检”做好服务。

6. 严格社区常态化防控，精准落实防控措施。

7. 严格发热门诊“1+3”（核酸+抗体、CT、血常规）排查、医疗卫生系统常态化防控和医院感染控制。

8. 严格公共交通体温检测和公共场所测温验码等措施。

9. 严格个人卫生管理，遵守《北京日常防疫指引》《首都市民卫生健康公约》，倡导健康生活，将爱国卫生运动长期融入个人、家庭、社区、单位、行业、部门、属地的常态化防控工作中。

10.坚持科学佩戴口罩，随身携带口罩，从事医疗卫生、公共服务等高风险暴露人员必须佩戴口罩；小于1米近距离接触、处于人员密集、封闭拥挤场所必须佩戴口罩。提倡勤洗手、保持社交距离。

调至三级响应下调整的防控措施

按照国家常态化防控的总体要求，在广泛使用北京健康宝登记验码基础上，有序调整以下措施：

按50%限流开放公园、旅游景区和体育健身、图书馆、博物馆、美术馆等室内外场所。在落实主办方主体责任，严格清洁消毒通风、保持社交距离、科学佩戴口罩、完备应急预案前提下，可举办500人左右规模的会议，并视情动态调整会议规模。经评估后逐步限流开放会展、体育赛事、演出活动及电影院。

下一步，我们将持续分析评估疫情形势，动态调整防控策略措施。

大家一定要清醒看到，虽然经过全市上下的共同努力，当前防控形势持续趋稳向好，但大考还未到交卷时，一方面，新冠病毒本身的未知性和传染源的隐匿性提示，疫情防控形势仍然严峻复杂，未来相当长一段时间内病毒将与人类长期共存；另一方面，境外疫情大流行还在加速，国内省市及我们自身始终面临着疫情反弹的风险。这些都提醒我们，必须慎终如始，始终保持警惕，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，抓实抓细各项防控措施，人人都要做疫情防控的第一责任人，出现发热等可疑症状时一定要及时报告、及时就诊，严格落实好自身和家人的防控措施；同时，大家也要做好秋冬季可能出现疫情的应对准备，深入广泛开展好爱国卫生运动，把环境整治、公共场所规范、社区消杀、垃圾分类、健康监测、个人防护等纳入其中，将战疫中形成的好习惯、好做法融入日常工作生活，从我做起，从每一份四方责任的履职尽责做起，共同携手，共同守护好我们的健康家园。