北京持续加强餐饮、快递、宾馆酒店等重点人群动态排查

人民网北京7月18日电 （记者 鲍聪颖）18日下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市发展和改革委员会副主任李素芳介绍，北京推动“以案促改”，结合前期聚集性疫情案例开展倒查分析，及时修订行业防控指引，堵塞防控漏洞，强化工地、工厂等重点场所和餐饮、保安、保洁等服务行业人员的常态化管理。

强化环境消杀，要求加强会议室、卫生间、更衣室、员工宿舍等公共区域，电梯按钮、水龙头、门把手、楼梯扶手等关键部位，严格按指引要求，加大环境消杀。要求餐饮、食品加工等企业，做好库房、空调、冰箱冰柜、储藏室等湿冷区域，以及后厨、生产线等部位的消杀。

细化防控要求，针对生产企业暴露的岗位距离不够、工作时间长、人员接触频繁等情况，进一步优化工序，合理设定岗位间距，优化生产流程，有效减少工序间、班组间、人员间接触概率。对于易发生传播的生产环节，分场景（如劳动密集型生产线、大型会议等）、分环节（如采买、交接班、夜班等），采取降低密度、加强防护的个性化措施。

加强重点人群动态排查，持续加强餐饮、快递、宾馆酒店、家政、美容美发等涉众面广、感染风险高的公共服务行业人员的排查，及时开展核酸检测，并根据需求配备智能体温计。