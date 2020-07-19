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农业农村部下发紧急通知加强海参养殖用药监管

2020年07月19日07:18 来源：人民网-社会频道

　　人民网北京7月18日电 据农业农村部官方网站消息，为切实加强海参养殖用药监管，不断加大对违法违规使用农药和禁用药、销售原料药以及无证经营等行为的打击力度，农业农村部17日下发《关于加强海参养殖用药监管的紧急通知》，组织各地开展海参养殖违法违规用药专项整治行动。

　　《通知》要求，各地要在7月17日至8月31日的专项整治行动中，对海参养殖使用敌敌畏等农药、孔雀石绿等禁用药、氧氟沙星等停用药和假、劣兽药，以及无证经营兽药、销售原料药给养殖者和销售假、劣兽药等行为，进行拉网式、全覆盖的摸底清查。要深入实施药残监控和监督抽查，开展养殖环境药残检测，对检查中发现的违法违规用药、售药行为严厉打击，发现一个、查处一个、绝不姑息，严厉整肃海参养殖用药和兽药经营市场秩序。

　　《通知》强调，各地要加快健全海参用药日常监管机制，认真查找日常监管工作中的漏洞和短板，加快建立长效机制。要指导养殖者推行水产健康养殖，自觉规范海参养殖日常生产、用药行为，同时加强对养殖企业和养殖户的执法巡查。积极开展水产养殖规范用药科普下乡活动，广泛向海参养殖者普及法律知识，警示其禁止使用农药，假、劣兽药和禁用药，教育兽药经营者不销售原料药给养殖户，不销售假、劣兽药。

　　农业农村部将调度、督导各地整治情况，并及时将相关违法行为查处情况向社会公布。

(责编：许晓华、李轶群)


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