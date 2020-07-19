乌鲁木齐分批有序开展免费核酸检测 本轮疫情主要与一起聚集性活动关联

本报乌鲁木齐7月18日电（记者王瑟）新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室7月18日下午召开新闻发布会，乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲介绍，疫情出现后，乌鲁木齐市疫情防控工作指挥部综合流行病学调查和实验室检测结果认定，本轮疫情主要与一起聚集性活动关联。疫情发展较快，病例及无症状感染者主要集中在天山区。目前，病例均为普通型和轻型。

据介绍，按照属地管理原则，救治患者的同时，乌鲁木齐市疫情防控工作指挥部报请国家卫健委协调对确诊病例新冠病毒基因进行测序分析，进一步查清病毒来源和传播机理，增强疫情防控的科学性、针对性。

为了切断传播渠道，乌鲁木齐市疫情防控工作指挥部聚焦重点人群、重点部位，采取了严格的管控措施，坚决遏制疫情进一步扩散蔓延。同时提醒广大市民，切不能掉以轻心，要做好个人日常防护，关注健康状况，做好个人健康监测，如出现发热、咽痛、咳嗽等症状要及时报告社区，由社区安排就诊，并主动向接诊医生告知接触史等情况。集中隔离、居家隔离人员要严格按照隔离要求，坚持做到不外出，每日监测报告体温。

为做好乌鲁木齐市新冠肺炎疫情精准防控工作，根据当前疫情防控形势，乌鲁木齐市疫情防控指挥部决定，按照“应检尽检、愿检尽检”的原则在全市范围内开展核酸检测工作。

乌鲁木齐市卫健委主任张卫介绍，乌鲁木齐在全市范围内分批有序开展免费核酸检测工作。根据风险程度，先行覆盖重点范围、重点人群，并逐步扩大检测范围，确保做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

据了解，疫情发生后，乌鲁木齐市立即启动应急响应预案，成立15个专项工作组，严格落实各项防控措施：全面开展流行病学调查，对重点区域进行全面消毒消杀、消除病毒传染源；全力救治患者；坚定不移内防扩散，全市进入疫情防控“战时状态”，停办各类聚集性活动，对社区实行封闭式管理；坚持不懈外防输入，同时动员乌鲁木齐居民非必要不离乌，对确需离乌人员进行核酸检测；全面开展核酸检测。

针对已经确诊的新冠肺炎患者，乌鲁木齐市建立完善医疗救治运行机制。按照“集中病例、集中专家、集中资源、集中救治”原则，将确诊病例、无症状感染者集中到定点医院，实行“一人一策”个体化诊疗，采取中西医结合的方式进行精心救治。