乌鲁木齐将分批开展核酸检测

本报乌鲁木齐7月18日电 （记者杨明方、阿尔达克）新疆维吾尔自治区卫健委最新通报显示，自7月15日零时至7月18日12时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）确诊病例17例、无症状感染者23例，均为乌鲁木齐市病例。

此次疫情发生后，乌鲁木齐市疫情防控指挥部立即启动应急响应预案，进行严密的流行病学调查。市疾控中心主任芮宝玲介绍，综合流行病学调查和实验室检测结果，本轮疫情主要与一起聚集性活动关联，病例及无症状感染者主要集中在天山区。目前，病例均为普通型和轻型。按照属地管理原则救治患者的同时，新疆已报请国家卫健委协调对确诊病例新冠病毒基因进行测序分析，进一步查清病毒来源。

为切断传播渠道，乌鲁木齐聚焦重点人群、重点部位，采取严格管控措施，坚决遏制疫情进一步扩散蔓延。市卫健委主任张卫表示，乌鲁木齐市按照“应检尽检、愿检尽检”的原则，突出重点，分级实施，在全市范围内分批有序开展免费核酸检测工作。根据风险程度，先行覆盖重点范围、重点人群，并逐步扩大检测范围，确保做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

为提高核酸检测能力，国家卫健委组织10省市10支核酸检测医疗队200余人，赴乌鲁木齐市帮助开展核酸检测工作。

乌鲁木齐市连夜启动《重要生活必需品市场供应应急预案》，引导企业全力做好市场保障供应。目前，市场供应充足、价格平稳，应急储备充分。

《 人民日报 》（ 2020年07月19日 02 版）