北京加快推动企业复工复产

本报北京7月18日电 （记者朱竞若、王昊男）截至7月17日，北京已连续12天无新增报告本地确诊病例，中风险地区降为1个，所有重型、危重型患者全部转为普通型，治愈出院人数持续增加，北京疫情持续向好态势进一步稳固。顺应疫情防控常态化特点，北京坚持防疫在前，抓住关键窗口期，加快推动复工复产。

“新发地聚集性疫情对全市复工复产工作造成了一定影响，但总体是区域性、行业性、短期性的。”北京市发展和改革委员会副主任李素芳介绍，目前北京全市复工复产主要指标正在快速恢复，企业复工复产率已回升至6月上旬水平。

截至7月16日，北京全市“五类”规上企业整体复工率为98%。其中，重点商务楼宇、规上工地、规上工业企业、规上超市复工率基本达到100%；规上餐饮复工率为91.1%；“五类”之外的果蔬商店、便利店、美容美发店等各类门店总体复工率达91.9%。北京将进一步优化完善复工复产领域防控措施，动态更新工厂、楼宇、餐饮、景区等领域防控指引。

《 人民日报 》（ 2020年07月19日 02 版）