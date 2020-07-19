始终把保障人民生命财产安全放在第一位

当前，全国防汛进入“七下八上”阶段，多地发生洪涝地质灾害，防汛形势十分严峻。7月17日，中共中央政治局常委会召开会议，研究部署防汛救灾工作。习近平总书记主持会议并发表重要讲话，强调防汛救灾关系人民生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全，各有关地区、部门和单位要始终把保障人民生命财产安全放在第一位，采取更加有力措施，切实做好防汛救灾各项工作。

汛情就是命令，防汛就是责任。入汛以来，在党中央坚强领导下，各地紧急行动，团结奋战，始终坚持人民至上、生命至上，凝聚起防汛抗洪、抢险救灾的强大合力。

这是舍我其谁的责任担当。在防汛抗洪的主战场，党组织是战斗在最前沿的坚强堡垒，党员是冲在第一线的先锋表率。“你不走，我不走”，基层干部的劝解中饱含与群众共进退的为民情怀；“你的损失，我也心疼”，46岁党员跳进齐肩积水中，为葡萄种植户疏通排水口险情；“你若不便，我背你一程”，乡镇干部以背为“桥”，为老人、孩子充当摆渡者……堤坝一线、安置现场、灾后重建的街巷村头，党旗飘飘，党徽闪耀，广大党员干部主动担当、敢打头阵，让老百姓吃下“定心丸”，有了战胜洪水、恢复生产、重建家园的信心和勇气。

这是向险而行的大无畏精神。哪里有危险，哪里就有人民解放军指战员、武警官兵、公安干警和消防救援队伍指战员。不让安徽歙县学生因洪水缺席高考，人民子弟兵连夜搭起两座浮桥，24小时待命值守。企业受灾，武警黄山支队火速前往，帮助整理设施、清理厂房，开展灾后重建工作。出现漫堤、管涌，江西永修县消防员彻夜围堵洪水18个小时，双手伤痕累累、双脚浸泡得发白。转移群众，维持秩序，公安干警冲在前面。在抗洪救灾的现场，他们以铿锵行动践行着铮铮誓言，把洪水挡在身后，把安全送到群众身边。

这是守望相助的团结力量。保卫家园，谁都不是旁观者。无论是刚下高考考场就奔赴防汛“战场”的周亮宇，还是感恩九八抗洪中得救、在得知防汛需要增派人手立马报名上堤的汪晗，抑或是在一句“家乡需要你”召唤下回乡驰援的江西九江江洲镇近3000名当地群众，无数挺身而出的普通市民最让人动容。在前方，“洪水不退，我们不撤”的誓言掷地有声；在后方，筹集物资、疏散转移环环接力，共守“生命之堤”。

一家有难邻里相助，一处受灾齐伸援手，在各方同心协力中，防汛救灾工作有序有力推进，取得了积极成效。事实证明，灾情只会让中国人民更加团结，磨难只会让民族精神更加高扬。面对严峻形势，各级党委和政府要认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署，全面落实防汛救灾主体责任，加强组织领导和责任落实，坚持预防预备和应急处突相结合，加强统筹协调，强化协同配合，抓实抓细防汛救灾各项措施。各有关地区都要做好预案准备、队伍准备、物资准备、蓄滞洪区运用准备，宁可备而不用，不可用时无备。各有关方面要加强统筹协调，发挥各自专业优势，形成省市间、部门间、军地间、上下游、左右岸通力协作的防汛救灾格局。各级领导干部要深入一线、靠前指挥、现场督查，在防汛救灾第一线体现责任担当，组织广大干部群众众志成城、顽强奋斗。

今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年，做好防汛救灾工作十分重要。坚持一切为了人民、紧紧依靠人民，让党旗在防汛救灾第一线高高飘扬，汇聚起战胜洪水的磅礴力量，我们就一定能打赢防汛救灾这场硬仗，朝着既定目标风雨无阻向前进。

《 人民日报 》（ 2020年07月19日 04 版）