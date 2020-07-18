详细轨迹公布！福建新增1例确诊病例 为美国输入

人民网福州7月18日电（吴舟）据福建省卫健委网站消息，7月17日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例1例，为美国输入（福州市报告）； 当日报告新增境外输入无症状感染者0例；报告新增本地确诊病例0例。

一、境外输入疫情

7月17日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例1例，为美国输入（福州市报告）。

当日报告新增境外输入疑似病例0例。

当日报告新增境外输入无症状感染者0例。

截至7月17日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例68例，已治愈出院66例，目前住院2例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察9例。

二、本地疫情

7月17日0—24时，福建省报告新增本地确诊病例0例。

当日报告新增本地疑似病例0例。

当日报告新增本地无症状感染者0例。

截至7月17日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。

三、密切接触者

目前密切接触者已解除医学观察14845人，尚有190人正在接受医学观察。

福州市卫健委公布新增境外输入确诊病例详情

新增病例：周某，男，50岁，国内住址山西省忻州市。7月9日乘美国联合航空公司航班UA79从纽约至东京，7月10日乘厦航航班MF810从东京至福州，抵达福州后，按规定进行隔离医学观察。隔离期间出现相关临床症状，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查等，诊断为境外输入新冠肺炎确诊病例。目前病例已在福州肺科医院隔离治疗。