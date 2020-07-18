人民网乌鲁木齐7月18日电 18日12时36分，由武汉市金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉市第一医院21名检验技师组成的医疗队抵达乌鲁木齐地窝堡国际机场，帮助新疆开展核酸检测排查工作。

武汉核酸检测医疗队乘坐的飞机抵达乌鲁木齐地窝堡国际机场。

7月16日晚，武汉市三家医院紧急收到湖北省、武汉市卫健委通知，安排检验科精兵强赴新疆支援。当晚，21名检验技师主动报名，于18日上午8时30分登机。

武汉核酸检测医疗队抵达乌鲁木齐，帮助新疆开展核酸检测排查工作。

武汉核酸检测医疗队抵达乌鲁木齐，帮助新疆开展核酸检测排查工作。

该支医疗队由金银潭医院检验科主任项杰、武汉市肺科医院检验科主任任易、武汉市第一医院检验科副主任胡必成带队，并带有核酸提取仪、PCR扩增仪、医用灭活箱等精密仪器设备，以及部分试剂和耗材，抵达新疆后与当地医院共同开展核酸检测工作。（图片均由南方航空提供）

武汉核酸检测医疗队携带了核酸提取仪、PCR扩增仪、医用灭活箱等精密仪器设备。