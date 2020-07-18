新疆（含兵团）17日12时至24时新增新冠肺炎确诊病例11例

人民网乌鲁木齐7月18日电 据新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，7月17日12时至24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）报告新增新冠肺炎确诊病例11例，为乌鲁木齐市病例。新增确诊病例均为接受集中医学观察人员。

截至7月17日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例17例、无症状感染者11例，均在乌鲁木齐市，现有269人接受医学观察。

严密开展大排查 坚决遏制疫情扩散蔓延

7月17日上午，新疆新冠肺炎疫情防控工作指挥部召开视频会议。针对乌鲁木齐市新发现的疫情，要求采取最坚决、最果断、最严格的措施，科学防控、精准防控，众志成城，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

要严密开展大排查，把核酸检测呈阳性者、无症状感染者、密切接触者、直接接触者全面排摸出来，严格落实医学隔离措施，确保零遗漏、无死角。

乌鲁木齐市设消费维权通道 生活必需品供应充足量丰价稳

目前，乌鲁木齐市市场监管局和各区县市场监管局全部设立了“消费维权快速便捷解决通道”，全市市场监管系统形成上下联动的快速处理机制，对老百姓投诉的哄抬物价行为，从严从快查处。消费者发现身边有哄抬物价的现象，可拨打12315投诉。

当前，乌鲁木齐蔬菜、肉奶蛋、米面粮油等生活必需品和防疫物资供应充足，货源有保障。同时，乌鲁木齐市供电供水等部门制定了一系列专项措施，保障供应。

全市商务系统已启动生活必需品应急保障预案，确保商品供应货源充足、价格平稳，保障人民群众基本生活需求。市商务局（粮食局）局长闫峻说，532家社区蔬菜副食品直销点（含社区牛羊肉直销点）正常营业，为市民提供蔬菜、牛羊肉供应。

疫情期间，乌鲁木齐水业集团各区县供水公司24小时值班，并安排有应急抢修值班队伍，客服中心电话0991-2648888；国网乌鲁木齐供电公司全面做好重要场所保电工作，建立应急保联机制，确保各类突发事件第一时间响应，客服热线为95598。

乌鲁木齐市疾控中心主任：疫情形势总体可控

“由于现有确诊病例、无症状感染者均为接受集中医学观察人员，乌市疫情形势总体可控，请大家不要恐慌。”乌鲁木齐市疾病预防控制中心党总支副书记、主任芮宝玲接受采访时说。

乌鲁木齐市疾病预防控制中心提醒广大市民朋友，日常外出一定要牢记戴口罩、勤洗手、常通风，不聚集；要坚持做好个人防护和环境清洁消毒，保持安全的社交距离,见面不握手，尽量不碰触公共设施和物品；出现身体不适及时规范就医，杜绝松懈、侥幸心理。如果居民有身体不适，应及时报告社区，按防护要求尽快就医，如实报告病情和流行病学史。各社区、各隔离点要严格管理，做好保障，确保隔离措施落实到位。

新疆铁路：旅客如需退票、改签可在12306网站办理

新疆铁路消息，旅客如需退票、改签，使用电子支付方式购票且未领取报销凭证的，可直接在铁路12306网站办理；如已领取报销凭证或使用现金购买电子客票，也可先行在网上办理退票，于180天内到任一车站完成退款等相关手续，一并交回报销凭证。

武汉21名核酸检测人员赴新疆协助排查

7月18日上午8时30分，来自武汉三家医院的21名核酸检测人员乘坐开往新疆乌鲁木齐的飞机，帮助当地开展核酸检测排查。

在湖北省、武汉市卫健委的安排下，武汉市金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉市第一医院主动请缨，分别派出10位、5位、6位检验科技师，18日飞往新疆。市金银潭医院检验科主任项杰将带队前往，他介绍，该院派出的均是副主任技师、主管技师级别的精兵强将，经历过武汉集中核酸检测的考验，相信能够代表武汉的检测实力，为当地帮上忙。

此行，三家医院还将带上核酸提取仪、PCR扩增仪、医用灭活箱等精密仪器设备，以及部分试剂和耗材，与当地医院共同奋战。技师们表示，将听从国家卫健委调配，坚决打赢乌鲁木齐核酸检测战役。（综合新疆卫健委、天山网、乌鲁木齐晚报、长江日报消息）