北京昨日无新增报告新冠肺炎确诊病例 治愈出院13例

人民网北京7月18日电 据北京市卫生健康委员会消息，7月17日0时至24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例，新增无症状感染者1例，治愈出院病例13例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月17日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院145例，治愈出院190例。尚在观察的无症状感染者18例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区176天、怀柔区162天、顺义区160天、密云区157天、石景山区33天、门头沟区32天、房山区32天、东城区31天、通州区27天、朝阳区26天、西城区25天、海淀区22天、昌平区22天、大兴区17天、丰台区12天。

7月16日0时至24时，丰台区新村街道由中风险地区调整为低风险地区。

截至7月16日24时，我市共有中风险地区2个，为丰台区花乡（地区）乡、马家堡街道。