国家卫健委：7月17日新增确诊病例22例 其中本土病例16例均在新疆

人民网北京7月18日电 据国家卫健委官方网站消息，7月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，其中境外输入病例6例（广东3例，山东2例，福建1例），本土病例16例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为本土病例（在新疆）。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者129人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例84例（其中重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2004例，累计治愈出院病例1920例，无死亡病例。

截至7月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例252例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例78758例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83644例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者768470人，尚在医学观察的密切接触者4072人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例（境外输入5例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察9例（境外输入7例）；尚在医学观察无症状感染者109例（境外输入77例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例2213例。其中，香港特别行政区1713例（出院1264例，死亡11例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区454例（出院440例，死亡7例）。