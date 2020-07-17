北京第三方医学检验机构为抗击疫情提供检测技术支持

人民网北京7月17日电（记者 鲍聪颖） 今天下午，北京市召开第154场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京华诺奥美医学检验实验室有限公司总经理李彬介绍，北京华诺奥美医学检验实验室有限公司是北京市首批、丰台区首家抗击疫情协助医疗机构进行核酸检测的第三方医学检验机构，明确定位为医疗机构和个人提供专业、精准的核酸检测服务。按照立足丰台、服务属地的原则，确保检测安全，精于质量品质，全力以赴投入疫情防控大局中。截至7月16日，累计完成核酸检测20万个样本，完成采样 6万人次。

李彬介绍，随着疫情防控进入常态化，为保障北京市复工复产复学复商的需要，公司停止接收所有商业医学检测服务样本，承担了丰台区80%以上的核酸检测任务，在确保完成医疗机构发热门诊、手术病人检测任务的同时，也保质保量地完成了愿检尽检人群的核酸检测。作为第一批面向团体和个人提供核酸检测的第三方医学检验机构，华诺奥美在公司附近设置采样点，为科技园区驻区企业和周边居民提供核酸检测服务。

新发地聚集性疫情发生后，公司组建临时党支部，迅速完善疫情防控方案，及时进行战略调整。一方面，成立采样突击队，补充检测人员、购置检测设备，采购充足的检测试剂、咽拭子等必备物资，成立多个样本采集小组，优先保障丰台区政府安排的中高风险地区和重点人群应检尽检核酸检测任务。实验室进行全封闭管理，实验室工作人员分组排班，24小时不间断坚守在实验室，在保障生物安全的同时提高了核酸检测效率。在这个过程中，华诺奥美检测到每一个阳性标本，都及时与疾控中心进行对比检测，符合率近100%，以保证检测结果的准确性。为提高检测效率，在核酸样本混检的过程中，华诺奥美优化采样流程，同时为避免二次采集的情况，采用先分后混、单独留样的方式，一旦检测到有问题标本，我们第一时间进行复测，极大地缩短了检测结果为阳性的报告时间，为落实“四早”争取了更多的宝贵时间。

根据目前北京疫情稳中向好、已基本得到控制的情况，公司再次进行战略调整，检测团队仍然坚守岗位，为没有检测能力的医疗机构提供检测服务。同时，公司履行社会责任，在新发地周转市场设立了长途货运司机核酸检测站，与市场主体密切配合，以货运司机的作息时间为准，提供定期咽拭子采样和核酸检测，及时出具检测报告，截至目前已开展检测4500余人次，为保证首都农产品供应贡献力量。华诺奥美作为丰台区的企业，与其他三家公司一起设立全市第一批114预约的医疗机构外采样点，提供预约式标准化采样检测服务，7月5日运行以来已接受居民预约检测3100余人。