昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第七十七次会议，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林出席会议。

会议指出，当前防控形势进一步趋稳向好，但要看到境外疫情大流行还在加速，我们自身仍面临着疫情反弹的风险。要时刻保持警惕，坚持“外防输入、内防反弹”，毫不放松抓实抓细各项防控措施，巩固来之不易的防控成果，统筹推进经济社会发展。

会议强调，要严格外防输入。加强机场、海关防疫工作，落实入境人员闭环转运、隔离观察等措施。开展冷冻冷藏肉品风险排查，加强进口冷链食品监管。要继续做好新发地批发市场后续处置工作，加强对解封人员的服务管理。推进全市农产品批发市场规范管理和转型升级。

会议强调，要加强社区常态化防控，提高消杀专业水平，向居民普及识病防病知识，倡导健康生活方式。全力抓好医疗救治。规范医疗机构诊疗流程，保障群众医疗服务需求。院感防控不放松，加强医院感染科建设，并融入公共卫生体系。科学做好医务人员个人防护。

会议强调，要做好复工复产防控工作。出台落实疫情关联的生产经营场所复工复产工作指南。推广使用北京健康宝登记验码功能。定期对重点场所进行采样检测，规范开展环境消杀。在严格防疫前提下，做好拉动内需、促进消费工作，推动餐饮业、乡村旅游等行业有序正常经营。做好中考防疫和服务保障工作，山区考点要加强防汛。抓好安全生产，做好防暑降温。

会议强调，要深入开展爱国卫生运动，并作为常态化疫情防控的具体抓手，把环境整治、社区消杀、垃圾分类、健康监测、个人防护等纳入其中，全民动员、常抓不懈。加强宣传引导，持续引导市民群众将抗疫好习惯、好做法融入日常工作生活。（记者 祁梦竹 范俊生）