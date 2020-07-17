打好慢病管理“持久战” 全面提升基层医疗能力建设

新华网北京7月13日电（肖寒）2020新年伊始，全国打响了抗击新冠疫情战“疫”。这场突如其来的疫情，让各级医院在人员素质、科室管理、医疗资源配备等方面面临着严峻的考验。如何在疫情防控的前提下保障医疗服务能力并做好医院运营管理成为各级医疗机构共同关注和探讨的话题。

为响应国家医改“强基层”的政策号召，支持贯彻落实《关于推进县级公立医院综合改革的意见》及《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案(2018-2020年)的通知》，以持续提升县级医院综合能力，满足县域居民医疗服务需求，国家卫生健康委医院管理研究所在国家卫生健康委医政医管局指导下，辉瑞普强支持下，五年来持续开展了“县在起航”——县级公立医院医院管理及临床重点专科能力建设项目。今年该项目将以满足县域居民医疗服务需求为出发点，结合当前疫情常态化防控形势，就后疫情时代分级诊疗体系、“互联网+医疗健康”、医保付费、公立医院绩效、人力资源管理等进行六场线上研究与探讨，并围绕等级评审、示范医院观摩、DRGs等主题面向医院管理者开展线下培训，以及一对一医院质量提升辅导。

国家卫生健康委医院管理研究所医院评审评价研究部主任陈晓红表示，这次新冠肺炎疫情的暴发，对我国整个公共卫生防疫系统和医疗卫生系统来说都是一次挑战，与此同时也暴露出了基层医疗机构在医院管理方面存在的一些问题。“县在起航”项目成立至今，致力于帮助基层医院转变医院的管理理念，逐步从经验管理转变为科学管理。“特别是在当前疫情期间，更要积极推广这种科学的管理模式，从而保障基层医院业务的高效和平稳运行。”

作为“县在起航”项目的支持方，辉瑞普强大中华区主席兼总裁苗天祥表示，基层医疗卫生机构是向全民提供基本医疗卫生服务的重要载体，是城乡医疗卫生服务体系的基础。结合当前县医院关注的重点难点焦点，“县在起航”项目围绕后疫情时代医院管理相关主题展开线上和线下研讨，助力县医院能力持续提升。辉瑞普强一直致力于成为中国医疗卫生体系的重要合作伙伴，并基于在血脂、血压、疼痛、精神健康等慢性疾病领域的专业知识，以及在全球运营过程中积累的丰富的疾病管理经验，在中国慢病防控、基层医疗能力提升等多个方面开展了一系列的项目，旨在助力“健康中国2030”目标的实现。

重视疫情下慢病管理 当好基层健康“守门人”

当前我国经济社会发展和卫生服务水平不断提高，居民人均预期寿命逐年增长，但与此同时，人口老龄化、城镇化、工业化的进程加快以及不健康的生活方式等因素也影响着人们的健康状况。调查显示，2019年我国60岁以上老年人口达2.49亿人，占比17.9%，其中75.8%的人被一种及以上慢性病困扰，且一人身患多种慢性病现象严重。

基层医务人员是慢病防治的第一线守护者，但一些基层地区受限于医疗服务能力和设备水平，存在一定慢病管理难的问题。特别是自新冠肺炎疫情发生以来，慢性病老年人的管理也迎来新的挑战，如何保护易感人群，尽量减少感染的风险，又能为他们提供防护知识、有效的医疗服务，成为基层医院面临的核心问题之一。

“目前基层地区重点防控疾病是慢病和常见病等疾病的管理，越是慢病或者多发的疾病，基层发挥作用的空间和比例就越大，但是在基层地区，我们还需要付出更多努力帮助其提升医疗管理能力。”陈晓红介绍，“这次疫情带来巨大创伤，如何借力推动医学科学学科的医院学科的建设，如何凭借互联网+医疗和新的政策的东风，强化医院的互联网+的发展，乃至利用互联网实现分级诊疗等等，这些都是我们面临的课题。既往患者不舒服就到医院去看门诊，疫情期间大家就想着在互联网医院上看门诊或者咨询，这为患者的就医习惯的改进带来了契机，对分级诊疗将有很好的促进”。

“县在起航”项目自开展以来，对加强国家部分县级公立医院的人才梯队、技术体系及重点专科建设，逐步实现医院管理的科学化和精细化，全面提升县级医院综合服务能力等方面取得了很好的效果。“特别是对于慢病管理来说，我们通过系统性的辅导，为各基层医院提供可学习、可效仿、可实践的真实案例，帮助基层医院提升对慢性病以及常见病的认知和治疗水平，提高县医院的医疗服务质量。”陈晓红说。

此外，陈晓红介绍，除了对慢病、常见病进行系统性辅导外，在新冠肺炎疫情当前，也应该完善基层医院感染性疾病科室的建设工作，“落实好现代医院管理制度都需要全员参与，共同努力。从对县级医院进行全面培训方面，‘县在起航’项目起到了良好的引领和指导作用。”陈晓红说。

据悉，该项目通过对基层医院进行管理培训、临床技术培训、基层人才培养等方式不断完善和推进紧密型县域医疗卫生共同体的建设，目前已覆盖全国1800个县、2500所县医院，通过持续提升所在医院的综合能力进而辐射区域县域就诊能力的提升，形成以点带面的效果，促进县级医院综合能力的全面提升。

把便利送基层 让“互联网+医疗”利民惠民

新冠疫情暴发以来，给我国各级医疗卫生系统都带来了一定的挑战。目前经过全国人民的共同战疫，疫情终于得到有效控制，今后一段时间将进入“后疫情时代”。面对“后疫情时代”，基层医院应该如何应对？

陈晓红认为，当前医疗机构最主要的任务就是要把疾病管理制度、流程统筹好，与此同时加强分诊的效用，重视对慢病的防治工作。在基层地区，应该以改善城市大医院看病难和提升县域医疗服务能力为重点，从群众看病就医“关健小事”做起，着力优化服务流程、改进服务方式，进一步完善家庭医生签约服务，保障社区慢性病患者合理用药需求，推动形成“基层首诊、分级诊疗、双向转诊、急慢分治”的有序就医秩序。

远程医疗和互联网也是弥补医疗资源分布不均的重要的手段，可以加快实现医疗资源的上下贯通，提高基层医疗服务的能力和效率，对构建推动有序的分级诊疗的格局有重要意义。谈及如何运用“互联网+医疗健康”推动基层医疗机构医疗水平提升，苗天祥表示，“当前，在国家分级诊疗政策背景下，辉瑞普强顺应医联体政策变化，普强突破了传统推广方式，以患者为中心，借用数字化技术，支持国家政策落地提供数字化解决方案。通过支持‘e健康中国心’等慢病教育项目，开展大众健康教育和筛查工作，为试点县区医疗机构培养人才梯队，为当地群众提供信得过的基于网络的心血管疾病防治结合的便捷医疗健康服务。

新汶矿业集团有限责任公司中心医院副院长孔波作为接受本次项目培训的基层医生，对本次活动深有感触：“过去，基层医院在医院管理方面制度性不强，容易导致政策更换频繁，给医院管理带来一定程度上的不便。相信通过系统的培训和学习，能够让基层医院管理更加科学化，从而提升医院整体综合能力。

谈及对基层医院未来发展的期待，孔波表示，希望未来基层医院能够深度地与先进的医疗技术相融合，技术人员也将全新信息管理技术引进到基层医院之中，使基层医院拥有更高的治疗效率，提升基层医疗服务水平。

“县在起航”（第二阶段）医院管理远程培训班第三讲会议日程