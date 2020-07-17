注意低龄幼儿疫情防护！临时手卫生不能替代认真洗手

新华社北京7月16日电（记者王琳琳）常态化疫情防控下，1岁以下低龄幼儿由于发育尚不完全，戴口罩容易出现呼吸困难。如何做到有效防护？北京儿童医院急诊科主任王荃表示，低龄幼儿防护主要通过做好监护人自我防护而实现被动防护，需要特别注意的是，临时手卫生不能替代认真洗手。

王荃建议，监护人在和孩子玩耍前或准备抱孩子时，要先认真用肥皂或洗手液在流动水下认真清洗，洗手时间不应少于20秒。户外活动时，监护人可以携带含酒精的免洗洗手液做好临时手卫生。但是，“这种临时手卫生是不能替代认真洗手的，回家后还是要在流动水下再次用肥皂认真洗手。”王荃在国务院联防联控机制新闻发布会上特别强调。

监护人如果生病，尤其是出现发烧、咳嗽或者打喷嚏的情况，一定要主动戴好口罩，及时就诊，与孩子做好隔离。在此期间，监护人不要亲吻孩子，不要对着孩子咳嗽、打喷嚏和呼气，应该正确用纸巾或者肘部掩住口鼻，以免沾染孩子。

日常生活中，王荃建议，监护人要继续养成良好进餐习惯，包括不用嘴尝或吹孩子食物，更不要帮孩子咀嚼食物，不要和孩子共用餐具；孩子的餐具、玩具等物品应该定期消毒清洁；不要带低龄幼儿聚餐、聚会，不要扎堆，要带孩子去人少的、空旷的开放空间玩耍，而且一定要保持安全社交距离，室内也要定期通风；在保证孩子营养供给的基础上合理饮食。此外，王荃特别提醒，低龄幼儿一定要按时接种疫苗。