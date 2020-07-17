河南：“真金白银”完善基层公共卫生体系

新华社郑州7月16日电（记者翟濯）记者从河南省财政厅获悉，为补齐公共卫生服务短板，河南省第一时间将中央财政新增资金36.9亿元分配下达市县，完善基层医疗卫生服务体系。

根据补助原则和使用方向，河南省将按1000万元/个标准支持全省17个省辖市和济源示范区在当地建设1所传染病医院。按500万元/个标准支持未列入2020年中央健康扶贫工程的92个县（市）建设公共卫生医学中心，使其具备在疫情发生时迅速将普通病床转换为传染病病床的能力。

在健全疾病预防控制体系方面，河南省将筹措资金2.94亿元，按300万元/个标准支持98个县（市）疾控中心新建P2实验室；筹措资金2.76亿元，按300万元/个标准支持92个县（市）依托1所综合医院建成P2实验室。

与此同时，河南省还将加强建设区域医疗中心和市级“四所医院”，按2000万元/个标准筹措资金4.4亿元，支持目前各省辖市和济源示范区缺少的22个医院（包括综合医院、中医院、妇幼保健院、儿童医院）建设。

此外，各级乡镇卫生院建设也将得到加强。全省2041个乡镇卫生院将按50万元/个标准建设。河南省财政还筹措资金6.7295亿元，对村卫生室（含村医）日常运行费用给予补助。