山东青岛新增境外输入确诊病例1例 详细公布

中新网7月17日电 据青岛市卫健委官方微博消息，2020年7月16日0—24时，青岛市新增境外输入新型冠状病毒肺炎确诊病例1例。

新增境外输入确诊病例，男，66岁，俄罗斯籍，海员。其所在货轮从俄罗斯普利斯港出发，于7月11日抵达青岛，停靠西海岸新区董家口港锚地；7月12日该患者出现发热等症状，7月14日海关核酸检测结果阳性，7月15日由驳船搭载120救护车负压隔离舱上岸并转运至定点医院隔离观察治疗。7月16日西海岸新区和青岛市疾控中心核酸复检均为阳性，综合流行病学史、临床表现及实验室检测结果，专家组确诊为普通型病例，转至集中收治定点医院隔离治疗。其同船海员16人判定为密切接触者，均已在锚地货轮上实施集中隔离医学观察。

截至7月16日24时，青岛市累计确诊本地新型冠状病毒肺炎病例65例，其中治愈出院64例，死亡1例；境外输入病例19例，其中治愈出院17例，现有2例(均为俄罗斯输入)在定点医院接受隔离治疗；无症状感染者13例，其中7例已出院，现有6例(俄罗斯输入4例、美国输入1例、菲律宾输入1例)在定点医疗机构隔离观察治疗。目前我市纳入医学观察的密切接触者共160人。