我国农产品供给总体平稳 下半年粮菜肉有保障

人民网北京7月17日电（记者孟哲）今年上半年，我国农产品市场经受住了新冠肺炎疫情考验，农产品供给总体平稳有序，价格变化基本正常，但也有一些品种受国际市场传导、国内供需矛盾等因素叠加影响，出现阶段性较大幅度波动。

农业农村部市场与信息化司有关负责人表示，目前我国夏粮已获丰收，稻谷、小麦库存充足，大体相当于全国人民一年的消费量，生猪产能持续恢复，“菜篮子”产品稳产保供扎实推进，再加上国际多数大宗农产品供给总体充足、价格低位运行，下半年保持农产品市场总体稳定的基础和条件较好，吃粮吃菜吃肉总体是有保障的。

今年粮食丰收有基础

粮价将保持基本稳定

粮价的波动与老百姓的生活息息相关，社会关注程度很高。今年3月下旬，随着疫情防控形势好转，国内经济社会秩序恢复，口粮市场需求趋旺，加之受一些国家限制出口消息发酵影响，部分城市出现恐慌性囤购米面现象，导致国内稻谷、小麦及下游产品价格短期上涨较为明显。

该负责人表示，总体上来看，由于连年丰产、库存充足，今年以来我国稻谷、小麦和下游米面市场受疫情影响是很有限的，价格保持基本稳定，也为疫情防控赢得了主动。4月中旬，随着国家加大政策性粮食投放，以及粮食加工企业产能利用率提高，市场供给偏紧状况明显缓解，消费逐步回归理性，口粮价格总体止涨企稳。

检测数据显示，5月份晚籼米批发均价每斤1.98元，环比跌4.8%，同比跌2.9%；粳米2.17元，环比涨1.9%，同比涨6.9%；郑州粮食批发市场普通小麦每斤1.20元，环比跌1.8%，同比跌1.3%。6月份，稻米、小麦价格略有回升，但整体依然基本平稳。

从后期走势看，今年小麦再获丰收，新麦品质普遍较好；早稻面积明显恢复，秋粮播种面积基本平稳，全年丰收有基础，预计粮价仍将保持基本稳定。

玉米价格上涨空间有限

不宜持续囤粮看涨

该负责人表示，今年春节后，随着国内疫情防控形势好转，玉米下游需求持续回暖，市场购销趋旺，再加上市场对今年我国玉米供给由松转紧的预期增强，玉米价格持续上涨。

与此同时，今年国际玉米价格受疫情全球蔓延及原油价格暴跌、燃料乙醇需求大幅下降等影响，呈波动下跌走势，进口玉米价格已明显低于国内。6月份，进口配额内1%关税的国外玉米运抵我国南方港口的到岸税后价每斤0.80元，比国内玉米到港价低0.30元。受价差驱动，1-5月，我国玉米累计进口量277万吨，同比增16.0%。

从后期走势看，随着国家继续拍卖临储玉米，以及前期拍卖玉米陆续出库，加之玉米及高粱等替代品进口增加，玉米市场供给将明显增加，价格继续上涨的空间有限，提醒市场主体保持好购销节奏，不宜持续囤粮看涨。

国产大豆供给预期增加

预计价格高位趋稳

我国进口大豆和国产大豆分别以压榨、食用为主，市场运行相对独立。

从进口大豆看，新冠肺炎疫情全球扩散抑制大豆需求，加之油价低迷打压生物燃料需求，全球大豆供需关系宽松，市场价格总体偏弱运行，客观上有利于我国大豆进口增长。据海关统计，1-5月，我国累计进口大豆3388万吨，同比增6.7%，其中5月份进口938万吨，环比增39.7%，同比增27.4%。可以说，我国大豆进口受全球疫情影响有限，进口数量和价格基本正常。

从国产大豆看，今年受食用需求旺盛影响，国产大豆价格持续向好，近期高位企稳。据监测，6月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤2.55元，环比跌0.2%，同比涨40.7%。

该负责人表示，预计下半年我国大豆进口量增价稳；随着临储大豆进入市场，国产大豆供给预期增加，预计价格高位趋稳。

猪肉价格呈现季节性上涨

市场供给有保障

在谈及猪肉价格后期走势时，该负责人表示，截至5月份，我国生猪存栏和仔猪供给量已连续4个月恢复性增长，意味着7月份以后出栏将会明显增加，猪肉市场供应将有所改善。

下半年猪肉消费逐步进入旺季，每年6-9月份猪肉价格一般都会呈现季节性上涨，今年与疫情防控形势好转后的消费增长叠加，可能会使阶段性上涨的压力偏大一些。同时，预计今年猪肉进口比去年增加100万吨，禽肉产量增加100万吨。综合考虑生猪生产恢复、猪肉进口增加、禽肉等替代品量足价稳等因素，市场供给是有保障的。

17种蔬菜价格环比上涨

水果价格将季节性下行

今年上半年，蔬菜、水果价格先涨后跌，波动基本符合常年规律。该负责人解释说，春节前后受疫情影响，部分地区产销脱节严重，产区产品滞销和销区价格上涨并存。2月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.71元，环比涨10.4%，同比涨17.2%；6种水果批发均价每公斤5.72元，环比涨4.0%，同比跌4.7%。3月份后，蔬菜价格连续三个月环比跌幅超过10%，菜价迅速回落至常年水平。6月份，南方持续大范围暴雨，北方河北、山东等夏菜主产区发生冰雹等强对流天气，蔬菜生产受灾导致价格上涨，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.03元，环比涨3.3%，同比涨5.2%；其中，17种蔬菜价格环比上涨。

7、8月份“夏淡”时菜价一般进入上行区间，预计今年也不例外。7月局部地区降水较常年同期偏多，部分地区、个别品种价格可能波动较为明显。

6月份，随着各种时令水果集中上市，价格季节性回落，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤5.89元，环比跌6.1%，同比跌29.8%。预计后期随着时令水果供应量继续增加，水果价格将继续季节性下行。