人民网评：防汛抗洪关键期，绝不容玩忽职守

近期，长江、淮河等流域，洞庭湖、鄱阳湖、太湖等湖泊处于超警戒水位，重庆、江西、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江等地发生严重洪涝灾害，造成人员伤亡和财产损失。面对十分严峻的防汛形势，习近平总书记强调：“各级党委和政府要压实责任、勇于担当”“尽最大努力保障人民群众生命财产安全”。筑牢责任堤坝，才能保证人民群众生命财产安全，保障经济社会发展大局。

然而，就在全国多地干群以战时状态全身心投入防汛救灾一线的时候，有少数党员干部关键时刻“掉链子”，玩忽职守，落实防汛措施不力。根据多地通报，在防汛抗洪期间，有的防汛人员在哨所内“带彩”打花牌，有的工作人员围观钓鱼、回家办私事，有的干部违规饮酒、日志记录不全，有的水务站负责人疏于管护水库、整改迟滞，有的乡镇干部转移群众不到位、虚报漏报数据……这些人对防汛排涝救灾工作纪律置若罔闻，擅离职守、慵懒散漫，受到了严肃处理。但是，背后暴露出的政治站位不高、大局意识不强、宗旨意识淡化等问题，值得广大党员干部深刻反思、引以为戒。

防汛抗洪，是一场践行“人民至上、生命至上”理念的大考，是一场检验应急能力和日常治理成效的大战。环环相扣的“防汛链”，内里都是层层压实的“责任链”。巡堤查险、防汛值班擅离职守，一旦出现险情，势必影响救灾应急响应速度，贻误抢险救援的最佳时机，后果不堪设想；转移安置受灾群众不到位，就会使个别问题演化为社会问题，决不能等闲待之；灾后生产生活秩序恢复不及时，就会影响经济社会发展大局……任何一个环节都关乎全局，容不得半点差池。只有领导靠前、党员靠前，夯实责任、落实措施，才能坚决打赢防汛救灾这场硬仗。

战时状态，军令如山。压实责任不是一句空话，战时状态就要严明战时纪律。各地各有关部门要坚决服从统一调度指挥，主动担当、各尽其责、密切配合，切实形成防汛抗洪的强大合力。与此同时，各地纪检监察部门要强化执纪监督，越到紧要关头，越要响鼓重锤。对擅离职守、失职渎职、违抗命令、临阵退缩、推诿扯皮、贻误工作的党员干部，要严肃追责问责，造成重大影响和损失的，该警示的警示、该“下课”的“下课”，一律依法依规严肃查处。只有以铁的纪律倒逼责任落实，到抗洪抢险一线考察识别干部，才能激励干部担当作为，在关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来。

为“人民至上”竭尽所能，为“生命至上”倾尽全力，是融入共产党人血脉的责任担当。当前，“疫考”未结，“汛考”加试，“考卷”难度更大，肩上责任更大、压力更重。各地各相关部门必须打起十二分精神，切实担起责任，与人民群众一道，众志成城、不畏艰险，筑牢防汛抗洪的“铜墙铁壁”，守护千家万户生命财产安全，守卫千行百业的发展前景。