广誉远张斌：中医药老字号企业要坚持回归本质

7月13日，2020大健康产业西湖论坛——暨第十一届中国医药物资协会连锁药店分会年会在浙江乌镇互联网会议中心召开，本届论坛以“遇见2030”为主题，探讨健康中国2030规划下未来10年的产业大势和发展路径。

广誉远中药股份有限公司董事长张斌就“中医药精华在传承过程中如何守正创新”以及“新冠肺炎疫情对行业的影响”等热点问题进行了分享。张斌认为，药材品质是中医药传承的精华，道地药材的选用是保证药品疗效及品质的精华，坚持选择道地药材，是保证中医药守正创新的基础，是中医药文化的传承和根本。只有坚持以中药疗效作为中医药传承中的精华，中国的民族医药企业才能源源不断的生产出高品质的药品，中医药事业才能发展创新。

在谈到疫情对行业的影响方面，张斌表示，民族医药在此次抗击新冠肺炎疫情的过程中大放光彩，在预防和控制疫情的各个环节发挥了不可忽视的作用，备受国人乃至世界各国人士的关注。

张斌介绍，本次疫情加速推进互联网+大健康产业的发展进程，大家更关注自身的健康，“预防为主，防治结合”的健康理念深入人心，这与中医药“治未病”的理念不谋而合。未来随着网上购药成了新的常态，后疫情时代中医药企业要进一步加快数字化转型，迎接大健康产业互联网的发展，为百姓提供专业化服务和专业化的产品，让中医药在维护人类健康服务中发挥更大作用。