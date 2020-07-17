法国疫情抬头 总理宣布下周起室内公共场所强制戴口罩

法国新冠肺炎疫情最近又有所抬头，多个地区的新冠病毒传播呈加速趋势。法国总理卡斯泰16日宣布下周起室内公共场所强制戴口罩。

当地时间7月15日，法国巴黎埃菲尔铁塔顶层开放。据报道，埃菲尔铁塔6月25日开门迎客，当时暂未开放顶层。

法国卫生部长维兰16日表示，法国西部马耶讷省的新冠病毒感染人数在激增；而在首都巴黎急诊科和医院紧急呼叫电话增加，住院人数也在上升，表明病毒在巴黎的传播也呈上升趋势。

马耶讷的疫情令人担忧，卫生部门已提高了当地的现场检测能力。法国卫生部门的报告显示，马耶讷的病毒感染现已远高于全法平均水平，并已超过警报阈值，在过去7天中每10万居民中发现50.1例新病例。

维兰呼吁在法国的每个人都要对病毒保持特别的警惕，并采取积极措施应对。他表示卫生部门正在对相关的病毒传播链进行追踪，并指出大多数的聚集性感染病例都出现在密闭的地方。他将这种情况描述为“有问题的”。

根据卫生部门统计数据，法国更多地区的基本传染数R0值已回升至1以上，多达6个大区的R0值超过1。马耶讷所在的卢瓦尔河地区大区，R0值已达1.52；包括巴黎在内的大巴黎地区R0值为1.06。R0值必须要保持在1以下，疫情才能减缓。

卡斯泰16日在参议院宣布，从下周起室内公共场所强制戴口罩。他表示，法国官方原计划于8月1日起实施这项措施，但根据目前情况8月1日起实施看上去晚了并可能引发一些问题，因此强制戴口罩的相关法令于下周生效。

卡斯泰同时要求相关公共场所加强卫生防疫管理工作。目前在法国乘坐公共交通必须戴口罩，违者面临被罚款。法国政府发言人阿塔尔表示，未来违反强制戴口罩的相关法令也会被处罚，但尚未说明细节。

根据法国卫生部15日晚公布的疫情数据，法国新冠肺炎死亡病例现为30120例，两天新增确诊病例927例；住院病例为6915例，其中重症病例为482例。(记者 李洋)