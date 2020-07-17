东京单日新增再创新高 专家：第二波疫情正向全国扩散

中新网7月16日电 据日本放送协会(NHK)报道，日本东京都政府16日证实，当地新增新冠确诊病例286例，单日新增病例超过10日的243例，再次创下新高。

近日，日本东京疫情出现反弹，图为一名戴着防护面具和护目镜的东京地铁员工正在对车厢进行消毒。

据报道，目前，东京都的累计确诊病例已增至8640例，当地政府呼吁民众，即使没有出现症状也不要离开东京，同时还要求相关业者遵循防疫手册，彻底做好防疫对策。

报道称，对于疫情现状，传染病学专家、日本爱知医科大学教授三鸭广繁表示，如果感染者照目前的节奏增加的话，他非常担心医疗系统会陷入吃紧状态。

同时，三鸭还表示，目前的第二波疫情已不仅仅是在东京及其近郊蔓延，“而正在向全国蔓延”。他还指出，各地应立即采取诸如避免人群密切接触和勤洗手等基本防疫对策，并担忧“疫情一旦扩散，就很难控制住了”。