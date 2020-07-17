冲绳驻日美军基地138人感染 东京日增确诊或创新高

中新网7月16日电 综合日媒报道，16日，日本东京都知事小池百合子表示，当天新冠毒感染者预计将新增280余人，创单日新高。由于疫情在东京等大城市扩散，日本政府正讨论应对措施，遏制聚集性感染。与此同时，美军驻日基地疫情持续，普天间基地新增2人感染。

据日本放送协会(NHK)16日报道，驻日美军通报称，美军驻冲绳普天间基地又有2人感染新冠病毒。至此，冲绳美军基地已报告确诊病例138例。

另一方面，据日本共同社报道，5月25日紧急事态宣言解除后，东京都感染人数持续呈增加趋势。7月15日，东京都政府将疫情相关警惕指标上调至最高级别的“感染正在扩大”，呼吁都民不必要非紧急时不要前往他县。

日本政府认为，新冠病毒正不断在市区扩大传播范围，感染者也许会将病毒传染给老年人等人群，对此，政府有关方面正在保持高度警惕。

另外，在提供陪酒服务的餐饮店中，对于没有遵守防疫指南的店铺，日本政府正在讨论是否应根据防控新冠疫情特别措施法第24条的规定，要求其暂停营业。