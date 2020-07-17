希腊新冠确诊近4000例 政府考虑重启口罩强制令

中新网7月16日电 据希腊《中希时报》报道，当地时间15日，希腊通报新冠确诊病例累计3910例。近期，希腊感染人数持续上升，当局14日宣布，7月底前将取消一切开放性节日活动；同时，政府考虑加强局部封锁措施，并考虑强制民众在室内公共场所内佩戴口罩。

当地时间7月15日晚间，希腊国家公共卫生组织宣布，过去24小时内，希腊新增27例新冠确诊病例，其中4例来自境外输入。目前，累计确诊病例达3910例，累计死亡193例。

据报道，希腊传染病专家委员会协同希腊卫生部在14日电话会议上宣布，希腊将在全国范围内，取消宗教以及一切大型节日庆祝活动，直至7月底结束。与此同时，当局将加强陆地边境的管制，同时将人员管制范围扩大到邻国入境的季节性工人中。

当天，希腊卫生部长瓦西里斯·基基利亚斯表示：“包括科学专家在内的我们都十分明白，开放边境势必带来感染风险。另一方面，有保障公共卫生的前提下，我们必须重振希腊经济与旅游业。”他指出：“这一切都取决于我们(采取)何种应对措施。”基基利亚斯还与希腊政府官员和卫生专家举行会议，拟定希腊下一步阻止感染病例升级的相关举措。

7月15日，英国与希腊之间的航班已恢复，且希腊与瑞典之间的直航也将于22日恢复。来往希腊的旅客数量增加，无疑会提高境外输入病例情况发生的风险。

报道指出，希腊政府已加强了该国和保加利亚以及阿尔巴尼亚入境口岸的病毒检测力度和限制措施。希腊政府已明确表示，如有必要，不排除当局将来还会出台新的限制措施。

值得注意的是，自希腊边境开放后，每日新增病例数量持续上升。希腊政府规定，每位游客必须在入境前至少24小时前，通过电脑或手机填写和提交“旅客位置表”。当局将对入境旅客进行随机的新冠病毒检测。检测结果呈阳性的旅客，需要在指定酒店中隔离至少14天。

报道称，除了新增境外输入病例的情况外，希腊本土新增病例的情况也不容乐观。希腊传染病学专家哈拉兰博斯·戈戈斯近日说，希腊正经历一个病例增长的高峰，可能需要一些新的限制措施。

目前，希腊卫生专家们正在考虑实施新的措施，其中包括重新启动对咖啡厅、餐厅餐桌就餐人数的限制，并规定民众在所有公共场所内，必须佩戴口罩。戈戈斯还对近期出现的海滩酒吧、夜店内出现的人群过于拥挤的现象，表达了担忧。

对于民众应该采取何种防护措施，希腊生物学教授阿尔及瓦迪斯·瓦托普洛斯说：“除了需要保持社交距离外，佩戴口罩也是必须的。卫生专家们的意见是无论是在室内还是室外，只要是人员密集的场所，民众都应该戴好口罩。”