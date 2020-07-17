北京连续11天无新增新冠肺炎确诊病例 昨日治愈出院10例
人民网北京7月17日电 据北京市卫健委消息，7月16日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例10例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。
6月11日0时至7月16日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院158例，治愈出院177例。尚在观察的无症状感染者17例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。
全市无本地报告新增确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区175天、怀柔区161天、顺义区159天、密云区156天、石景山区32天、门头沟区31天、房山区31天、东城区30天、通州区26天、朝阳区25天、西城区24天、海淀区21天、昌平区21天、大兴区16天、丰台区11天。
7月15日0时至24时，丰台区卢沟桥街道由中风险地区调整为低风险地区。
截至7月15日24时，北京市共有中风险地区3个，为丰台区花乡（地区）乡、马家堡街道、新村街道。
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