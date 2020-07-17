毫不松懈抓好防汛抢险救灾工作

新华社长沙7月16日电 国务委员、国家防总总指挥王勇近日在湖北、湖南检查指导防汛救灾工作。他强调，要坚决贯彻习近平总书记关于进一步做好防汛救灾工作的重要指示精神，坚持把人民生命安全放在第一位，压实各级防汛责任，严密重点环节防御，以更加有力举措开展防汛抢险救灾，最大限度降低灾害损失。

15日至16日，王勇先后来到湖北武汉龙王庙、月亮湾险段、武青堤，湖南长沙城市防洪工程、岳阳永济垸、城陵矶水文站等地，现场查看长江干堤、洞庭湖堤垸汛情险情，检查指导巡查防护、抢险物资部署和城市防洪工程建设情况，看望一线抢险救援队伍。他指出，当前长江流域防汛仍处最吃紧阶段，要再接再厉、高度警醒，把各项部署再落实再巩固再加强，切实做到守土有责、守土尽责，筑牢防汛抢险救灾人民防线，确保江河湖库安全度汛。

王勇强调，各地各有关部门要全面贯彻党中央、国务院决策部署，进一步落实防汛责任制，各级责任人全员全线上岗，严格24小时值班值守，分段分片压实包保责任。密切监视天气水情发展，强化局部性突发性灾害天气和超警超保河流预测预报，预警信息要直达基层一线。要全面排查抢修溃口、渗水、管涌等隐患，对重要堤防、险工险段、中小水库和城市易涝点全天候不间断巡查排险，抓紧修复水毁工程，及时补充抢险物资，统筹组织各类抢险救援力量，快速高效处置突发险情。坚持防汛抢险与恢复重建两手抓，妥善安置受灾群众，及时发放救灾资金物资，尽快恢复灾区生产生活秩序，全力保障人民群众生命财产安全。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 04 版）