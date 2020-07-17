夏季不是海南三亚的旅游旺季，但在三亚市吉阳区博后村，各具特色的乡村民宿生意依然红火。这里依青山、近碧海，游客慕名而来。优美的环境，别样的体验，让他们流连忘返。游客们不一定知道，博后村的乡亲祖祖辈辈在盐碱地里“讨生活”，“小康”对他们来说曾经只是一个美丽而遥远的梦。

“小康不小康，关键看老乡。”2013年4月9日，习近平总书记来到博后村，与企业和农民聊发展、话增收，留下这温暖亿万农民心窝的深情嘱托，也为博后村干部群众脱贫致富奔小康注入强大动力。

“2019年，博后村人均年收入达到24520元。”博后村党支部书记苏少洪高兴地告诉记者，“村民们不光腰包鼓了，更重要的是思想解放了，村里优势找准了，产业发展找对了。奔小康，我们底气更足了！”

盐碱地长出致富花

三山环抱的博后村，人均耕地少，常年被海水浸渍，土地盐碱化严重。即便是在风调雨顺的时候，收成也不多。每年3、4月间，要是大风天气过多，地里的庄稼就会遭殃。“稻谷被吹坏了，只有皮，没有肉，只能拿去喂牛。”村民苏越军回忆。

守着这块“种啥啥不灵”的盐碱地，收成还不够填饱肚子，致富更无从谈起。上世纪90年代，博后村的很多村民还住着茅草屋。“进山割点草，晒干后用泥巴一糊，就用来做房顶。”苏越军说。

博后村以东不远，就是亚龙湾。1992年10月，这里被批准建立国家级旅游度假区，一家家酒店随之拔地而起。

去亚龙湾的酒店里打工，成了许多博后村村民的新选择。1998年，村民蒲朝山前往亚龙湾，先在一家酒店小卖部工作，之后几年又干过洗碗工、“摩的”司机等。白天上班，晚上兼职，有时累得站着都能打盹，但收入就是上不去。

留村里，赚不到钱；走出去，也攒不下钱。蒲朝山的经历，是当时许多村民有过的困境。

穷则思变，乡亲们也想转型，但办法一直没有找到。进入21世纪，三亚市大力发展花卉产业，鼓励从事花卉种植的企业来此发展。“政府大力引进企业，扶持产业发展，给博后村的脱贫送来了东风。”苏少洪说。

2009年，一家花卉文化产业公司进入博后村，流转村中1000亩地，种植玫瑰花。企业打造的玫瑰谷，成为带动村民脱贫致富的重要依托。以前只在电视上才能看到的玫瑰花，成了博后村村民的致富花。

玫瑰产业的发展，让村民苏国进有了满满的获得感。“现在好了，土地租给公司，一亩租金每年有几千元，加上工资，钱就攒下啦。”和许多村民一样，苏国进已经告别了破旧的老屋，住进了两层小楼。他还开了一家烧烤店，生意红火。

村子变成了“打卡地”

“总书记的嘱托，既是极大的鼓舞，也是沉甸甸的责任。”苏少洪说，“‘小康不小康，关键看老乡’，我的理解就是要让乡亲们过上好日子。村民过得是否幸福，是检验我们工作成绩最重要的标准。”

博后村靠近亚龙湾，发展旅游得天独厚。但在几年前，村里发展旅游的基础薄弱。有村民跟投资者合作办旅馆，一度引来不少客人，但回头客却不多。“人家刚来村里时觉得挺新鲜，但很快就发现了村里的硬伤——环境太差。垃圾多，污水流，游客直呼受不了。”村民符雁说。

除了卫生差，供水、供电等基础设施也不完善。“路通财通”，可博后村当时最宽的道路，也只有两米半，会车都成问题。

“基础设施不通，村容不美，旅游发展就难以长久。”2017年，博后村发展迎来新机遇。三亚市委和市政府决定在博后村建设美丽乡村，不光要改善村里的生态环境，还要投资推进光网、电网、路网、气网、水网设施建设。

好政策送上门，让村民们喜出望外。那段日子，博后村一片忙碌景象。村干部挨家挨户作宣传，村民主动清理房前屋后垃圾。

变化随之而来，村容整洁了，基础设施完善了，博后村变了样。如今，狭长的村道变得开阔平整，原来堆积着家禽粪便、气味熏天的哎岬湖也变得澄明如镜。“有时来了客人，跟他们说这儿以前是臭水沟，那儿是烂泥场，他们还以为我在编故事呢！”苏少洪说。

如今的博后村，成了海南省五星级美丽乡村、海南省卫生村。今年5月，博后村又被评为海南省五椰级乡村旅游点，这是海南省内乡村度假旅游点的最高级别。

村民们也渐渐发现：变了模样的博后村不再是夹在景区中间的一个普通村庄，而是变成了一个很有吸引力的景区，成为众多游客的“打卡地”。

民宿业成为新亮点

如今，民宿是博后村的一张新名片。但在4年前，民宿对村民来说还是一个新名词。2016年，上过大学、在广州工作了10年的谭中仙，打算用280万元积蓄加20万元贷款在村里开一家民宿，全家人都觉得他是在“犯糊涂”，“钱不是风刮来的，不怕打了水漂？”

一出手就是10年积蓄，咋能不怕？但博后村得天独厚的区位优势和发展旅游产业的美好前景，就是谭中仙的定心丸。他曾目睹满载游客的车辆从村头堵到村尾，偏偏无人愿意进村看看，“感到很不是滋味……只要民宿经营得法，一定能够吸引游客进村。旅游收入有望成为乡亲们稳定增收的重要保障。”谭中仙说。

架不住谭中仙的激情，家人终于妥协了；他又租下二叔、三叔的宅子统一设计，装修成民宿，取名“海纳捷”。

2017年5月开张后，海纳捷民宿生意之红火，出乎谭中仙的预料。“开业第一年，几乎每天都满房，春节时更是一房难求；第二年，本金就赚回来了。”

海纳捷的成功，让老乡们看到了一条致富新门路。

蒲朝山自筹部分资金，又在村委会引导下申请贷款，也盖起了民宿。2018年，蒲朝山的民宿“山林博达”开业时，博后村已被评为海南省五星级美丽乡村；来此观光“打卡”的游客络绎不绝，生意相当红火。第二年，蒲朝山还清了贷款，如今又开上了自己买的小轿车。

栽好梧桐树，引来金凤凰。博后村民宿发展的火热劲头，也让外地投资者看到了商机。短短数年，博后村已开业和建设中的民宿有44家，房间总数约1300间。博后村乡村振兴工作队队长李人达说：“外地投资者创办的民宿，可以称为‘民宿2.0’，从外观到服务理念都更加现代和专业化。在这个过程中，博后村的村民也学到了怎样做生意、谋发展。”

落户在博后村的民宿还提供了许多服务类岗位，增加了村民的就业机会。有的村民还自主创业，摆起了烧烤摊，卖起了“清补凉”，做起了黎族特色织品；瓜果店、小面馆、烧烤店、海南特色菜馆排成一条街，生意红火。

“有景，有人，有钱赚。”对于未来的发展，瓜果店业主刘洋信心满怀……

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 06 版）