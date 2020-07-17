织密安全网 护航健康成长

16日，全国“扫黄打非”办公室通报“护苗2020”专项行动进展情况。据统计，上半年，“扫黄打非”部门通过与“净网2020”行动同推进同实施，共查删处置淫秽色情、恐怖暴力、低俗恶俗等不良信息603万余条；通过执法办案、开展市场检查，查缴非法有害少儿类出版物13.2万余册、盗版中小学教辅49.1万余册；通过循线追踪、扩线深挖，查办网上传播涉未成年人色情信息、制售非法有害少儿出版物等“护苗”类案件70余起。

据介绍，“护苗2020”行动开展以来，各地各部门聚焦群众关注度高、反映问题多的网络直播、短视频、社交平台、网络游戏、网络文学和漫画等领域，开展专项整治，加强规范管理，进一步净化未成年人上网环境。最高人民检察院指导北京市检察机关开展互联网平台违法涉毒品音视频领域未成年人公益诉讼检察专项监督活动，督促各互联网平台清理涉毒品有害信息近2000条。公安部指导各地公安机关坚决侦办涉侵害未成年人权益的案件，查处了多起网上传播涉未成年人色情信息牟利案。国家市场监督管理总局针对视频网站和APP网课映前广告中的少儿不宜内容，予以清理整顿。国家网信办近期启动“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治，对涉未成年人上网环节的七方面突出问题开展清理整治。

疫情防控期间，全国“扫黄打非”办公室部署各地“扫黄打非”部门护航各地中小学在线教学活动，重点整治学习教育类网站和应用程序。在中小学有序复学后，各地组织开展中小学校园周边文化环境和涉未成年人非法网络有害网络应用程序专项检查，持续净化网上网下文化环境。

全国“扫黄打非”办公室负责人指出，“护苗”重在有力保护。上半年，各地“扫黄打非”办对未成年人访问量大、活跃度高的应用程序和网站进行了全面摸排，建立监管监测台账。下一步紧盯短视频、网络游戏、网络社交等青少年接触较多的重点传播渠道，对发现的问题坚决查处。特别对群众反映强烈的网络游戏违法违规行为、未成年人沉迷、诱导充值消费、不良内容等问题，将会同主管部门组织开展专项治理，欢迎广大学生家长踊跃举报。对涉嫌侵害未成年人文化权益的不法行为问题、情况，“扫黄打非”部门将第一时间核处、深挖彻查，坚决打击严惩。此次公布多起典型案件简要案情，以警示震慑不法分子，教育从业者经营者。

7起典型案件如下：

——浙江金华兰溪周某某等人传播淫秽物品牟利案。近期，兰溪市公安机关摧毁一全国性色情漫画平台，抓获犯罪嫌疑人6人。4月17日，兰溪市公安局接群众举报反映，一个名为“琳琳漫社”的微信公众号上有大量淫秽漫画书，需充值收费才能观看。经缜密侦查，一个以周某某、肖某某、杨某为首的犯罪团伙浮出水面。今年1月以来，三人商量通过网上售卖淫秽色情漫画牟利，从程序员沈某某处购买漫画网站程序，由其搭建网站、提供技术支持和更新内容。网站上线运营后，设置微信公众号并开通收费浏览功能。周某某负责发展代理，肖某某负责支付业务，杨某负责广告投放、公众号推广。截至案发，该色情漫画平台注册会员100余万人，下级代理商上百人，平台内有色情漫画4000多部，涉案资金1000余万元。目前，案件在进一步查办中。

——四川广安“4·24”传播淫秽物品案。2020年4月，四川广安市邻水县公安局民警根据工作中发现线索，查获一起通过网络传播涉未成年人淫秽色情信息案。经查，犯罪嫌疑人以利益诱惑，组织多名未成年人在“口袋娱乐”“G友”等手机直播软件上进行淫秽色情表演，拍摄制作图片、视频，后上传300余张未成年人裸露照片、38部未成年人淫秽视频至多个微信、QQ群和“与你”聊天软件，供群成员下载观看。淫秽图片、视频总量达15GB，群成员涉及上千人。目前，犯罪嫌疑人彭某某、刘某某已被刑事拘留。

——山东滨州“4·20”非法销售侵权盗版少儿出版物案。2020年4月，滨州市无棣县“扫黄打非”部门根据群众举报，对本地7个库房进行执法检查，查获大量涉嫌侵权盗版少儿读物，初步统计有《海底小纵队探险记》《小猪佩奇第二辑》等涉案少儿图书180余万册，涉案码洋3100多万元，涉及国内19家出版社。5月9日，无棣县公安局予以刑事立案侦查。6月2日，该案主要犯罪嫌疑人之一贾某某投案自首，其他涉案人员抓捕工作正在进行中。

——天津“3·25”侵权盗版少儿出版物案。2020年3月，武清区文化执法部门根据群众举报，会同公安武清分局对某纸制品有限公司进行执法检查，查获涉嫌侵权盗版图书《斗罗大陆（第二部）》等7类12334册。4月9日，公安武清分局予以刑事立案，并依法对某纸制品有限公司法人代表詹某某予以刑事拘留。目前，案件在进一步侦办中。

——贵州毕节“4·17”贺某某销售非法教辅图书案。2020年1月6日，根据群众举报，毕节市“扫黄打非”部门开展执法检查，查获一正规书店大量销售发行非法中小学教辅类图书，在该书店仓库内查封疑似非法出版物14余万册。3月底，案件移交公安机关立案侦查。目前，该案正在进一步查办中。

——安徽滁州沈某某销售侵权盗版少儿出版物案。2020年6月8日，滁州市“扫黄打非”部门在校园周边文化市场专项检查中查获一地摊涉嫌销售非法少儿读物，现场暂扣《黄冈作文：小学生优秀作文》等涉嫌盗版少儿读物上万册。6月12日，滁州市广播电视新闻出版局立案调查；6月17日，移送公安机关立案查处。经查，当事人沈某某未经批准擅自从事出版物发行业务，销售侵权盗版出版物1169种14099本，码洋51万余元。目前，2名涉案人员均已抓捕归案，案件在进一步侦办中。

——江苏盐城“6·12”销售侵权盗版小学教辅图书案。2020年6月12日，根据群众举报线索，省、市“扫黄打非”办公室组织盐城市文化市场综合执法支队，对滨海县某镇一日用品商店进行突击检查，现场查获《快乐英语阅读升级版（三年级上册）》等涉嫌侵权盗版图书62种1606册，《小学生必读名著检测题（一年级上）》等非法出版物12种421册。文化执法部门对疑似非法出版物进行查封（扣押）。目前，该案在进一步查办中，并将移交公安部门立案侦查。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 11 版）