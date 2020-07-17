抗灾夺丰收，我们有底气

防汛体系日益完善，农田基础设施不断夯实，农业机械化水平提升，抵御自然风险有多重防护网

入汛以来，南方地区遭遇多轮强降雨，江西、安徽、湖北、湖南等地发生严重洪涝灾害。当前正是防汛紧要关头，也是秋粮作物生长发育重要阶段，今年洪涝灾害对粮食生产影响有多大？如何防灾减灾？记者进行了调查采访。

局部地区灾情较重，但只要大江大河不发生流域性洪水，不会对大范围粮食生产造成影响

早稻成熟节骨眼，大雨一场接一场，江西遂川县雩田镇种粮大户郭唐生心急如焚，“2000多亩稻子可泡不得水。”

这两天，太阳一露脸，老郭早早约好的收割机立马下地，烘干机马力全开，“一半稻子都已进仓，咱要把损失降到最低。”郭唐生算起账，“500多亩水稻倒伏，大约产量损失5%左右。晚稻已经播种，再过几天插秧，咱就盼有个好天气。”

作为粮食主产区，江西省占全国早稻播种面积的1/4。6月以来，江西遭遇连续强降雨过程，农田内涝风险高。连日来，各级农业部门动员农民赶着晴好天气抢收、抢烘，目前早稻收割进度加快，预计新增产量15.33亿斤。此外，中稻完成栽插面积1052万亩，规模与往年持平。

强降雨区域不少都是粮食主产区，汛情会影响秋粮生产吗？

农业农村部有关负责人说，从各地情况看，持续强降雨天气给局部地区农业生产造成一定影响。

从受影响区域看，灾情集中在安徽、江西、湖北、湖南等13个省（区、市），其中长江中下游地区灾情较重。“‘旱一片，涝一线’，受地形、气候等因素影响，洪涝灾害呈条状分布，易涝地带多位于沿江沿湖低洼处。只要不是大江大河发生流域性洪水，不会对大范围粮食生产造成影响。”农业农村部重点市县农情专家咨询组组长李茂松介绍。

“从受影响作物看，当前早稻正处于灌浆成熟期，连续降雨造成倒伏、穗发芽；一季稻正处于返青拔节关键期，积水容易导致病害发生。”李茂松介绍，局部扬花期早稻遭遇“雨洗禾花”，影响结实率，但对早稻灌浆影响有限。

李茂松说：“我国防汛体系日益完善，农田基础设施不断夯实，农业机械化水平逐步提升，抵御自然风险有了多重防护网，农业生产基本告别看天吃饭，我国夏粮生产已经实现十七连丰，今年防汛夺丰收，我们有底气。”

预警到位，加强田间管理，绷紧防灾减灾这根弦

当前农业生产如何防灾减灾？

“目前离秋粮全面收割还有两个多月时间，各地要加强田间管护，绷紧防灾减灾这根弦，为夺取全年粮食丰收打牢基础。”李茂松说。

各地农业部门积极行动，精准施策。“多亏了专家指导，我们下雨排水、天晴施肥，保住了300多亩蔬菜。”近期，湖北鹤峰县遭遇强降雨，农友生态农业专业合作社负责人汤齐山一直悬着心。关键时刻，县农业农村局成立工作专班，组织专家和志愿服务队，对水稻、蔬菜、水果等农作物提供抗灾救灾指导。

目前，农业农村部组织专家先后制定29个分区域、分作物技术指导意见，派出6个救灾专家指导组，分赴洪涝重灾省份，指导农民落实抢排积水、扶苗洗苗、肥水管理、病虫害防控等措施，尽快恢复生产。

减灾更要防灾。预警到位，提前防范，才能把握农业防灾减灾主动权。农业农村部与中国气象局联合完善信息共享和联合会商机制，强化预警服务，指导各地及早落实科学抗灾措施。

“要预防因洪涝引发的次生病害。”中央气象台首席预报员宋迎波介绍，持续多雨寡照可能诱发病虫害滋生蔓延。比如水稻稻瘟病、纹枯病、稻飞虱等，对作物生长发育造成一定影响，要及时采取应对措施。

提升抗风险能力，尽快补齐高标准农田和水利工程建设短板

汛情会如何发展？

水利部水旱灾害防御司副司长王章立介绍，据水利、气象部门联合预测，盛夏南北方均有多雨区，以北方雨带为主，南北方防汛要双线作战。

如何做好田间管理？“中晚稻将进入拔节灌浆关键期，南方出梅后，会迎来晴热天气，要警惕高温、灼伤或烧叶；台风即将进入活跃期，强风暴雨容易导致作物枝叶损伤，植株倒伏。华北东北地区的玉米和水稻都处于关键阶段，也可能受到洪涝灾害影响。”李茂松说。

宋迎波建议，出现积涝的农田应抢排，缩短作物受淹时间，减轻渍涝灾害影响，并合理施肥，促进受灾作物尽快恢复生长。“做好果园、菜田沟渠清理和排渍工作，及时采收成熟的粮食、水果、蔬菜；加强水产养殖巡塘，加固加高围网，防止暴雨漫灌造成损失。”

在农资供应方面，农业农村部已经落实国家救灾备荒储备种子5000万公斤，目前下发700万公斤，保障了480万亩大田用种；加快推进高标准农田建设，提高灾害防御能力；协调饲料生产企业、交通运输等部门，协助养殖场户加强重点投入品储备，确保饲草料调入、畜禽崽苗买卖、畜禽出栏等运输渠道畅通。

“防灾减灾不仅在汛期，从长远看，还应在作物抗逆研究、高标准农田和水利工程建设、农用救灾物资储备、农业巨灾保险等短板下功夫，切实提升农业抗风险能力。”李茂松说。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 18 版）