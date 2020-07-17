讲述中非团结抗疫的生动故事

7月16日，“一带一路”记者组织合作平台中非新闻界网络座谈会在北京举行。来自中国与非洲国家的记者组织负责人，以及主流媒体的资深记者以“现场+视频”形式展开对话，讲述中非守望相助、团结抗疫的生动故事，就媒体为构建更加紧密的中非命运共同体加强合作、沟通经验、凝聚共识。

“一带一路”记者组织合作平台秘书长、中国记协书记处书记田玉红表示，人类是休戚与共的命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。中非团结抗疫特别峰会达成广泛共识，展现了中非团结抗疫、共克时艰的坚定决心。

非洲记者联合会主席、苏丹记者协会主席萨迪格·易卜拉欣认为，在中国共产党领导下，中国人民经过艰苦卓绝的努力，有效控制疫情。中国积极开展国际抗疫合作，毫无保留地与各国交流分享抗疫经验，积极为国际社会提供援助。“向非洲国家提供物资援助、派遣抗疫医疗专家组……中国全力支持非洲抗疫，展现出负责任大国的担当。”

“非中友好一直是国际关系中的典范，这种友谊是建立在坚实基础上的。”埃及新闻署副署长艾哈迈德·萨拉姆表示，中国承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后将率先惠及非洲国家，并加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度。中国行动给非洲国家带来的信心和力量，对非洲国家战胜疫情，实现经济复苏及可持续发展具有重要意义。

卢旺达媒体专家、“中非评论”网站创始人杰拉尔德·姆班达说，中国是全球首个通过非盟向非洲国家提供抗疫医疗物资支持的国家。“中国第一时间向我们伸出援手，危难之际非中通力合作、携手应对疫情，共同打造非中卫生健康共同体。”

与会代表一致认为，媒体在凝聚人民力量、引导社会发展方面发挥着重要作用。在抗击疫情过程中，中非媒体有责任传播正确的信息，传播增强信心的声音，传播有利于团结的信息，共同推动中非世代友好。

“一带一路”记者组织合作平台主席团成员、尼日利亚记者联合会主席艾科初姆·克里斯托弗说：“有关疫情的假新闻与病毒本身一样危险。我们在抗击疫情的同时，还要与‘错误信息疫情’作斗争。”坦桑尼亚媒体理事会秘书长卡巨比·穆卡坚噶表示，新闻媒体担负着向大众传递客观、真实、准确信息的重要责任，应坚决反对将病毒与特定国家和地区相联系，反对搞污名化。

与会媒体代表认为，中非新闻界应加强合作，以更加积极的态度，讲好中非携手抗疫的故事，不断增进中非民心相通，深化中非友好。中非新闻界应联合抵制虚假信息和恶意炒作，支持多边主义，共同防止歧视、污名化作法，捍卫国际公平正义。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 16 版）