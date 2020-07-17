热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

阶段性减免企业社保费广西延长政策实施期限

2020年07月17日08:21 来源：人民网－人民日报

本报南宁7月16日电  （记者庞革平）近日，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合印发《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》，就广西延长阶段性减免企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分的政策实施期限等问题作出了规定。

针对参保单位的缴纳部分，《通知》明确，免征中小微企业和以用人单位身份参保缴费的个体工商户三项社会保险单位缴费部分的政策，延长执行到2020年12月底。减半征收各类大型企业，民办非企业单位、社会团体等各类社会组织及其他类型单位（不含机关事业单位）的三项社会保险单位缴费部分的政策，延长执行到2020年6月底。

因受疫情影响，申请缓缴前连续3个月亏损的企业（含参加企业基本养老保险的事业单位和以用人单位身份参保缴费的个体工商户），可申请缓缴三项社会保险费。缓缴执行期至2020年12月底，缓缴期间免收滞纳金。缓缴时间自同级人力资源社会保障行政部门审批同意缓缴之月起，连续不中断计算。

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn