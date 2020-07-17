国家卫健委：7月16日新增确诊病例10例 其中本土病例1例在新疆

人民网北京7月17日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，7月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，其中境外输入病例9例（广东4例，上海1例，江苏1例，山东1例，广西1例，陕西1例），本土病例1例（在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者46人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例86例（其中重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1998例，累计治愈出院病例1912例，无死亡病例。

情况显示，截至7月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例251例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例78737例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83622例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者767916人，尚在医学观察的密切接触者3651人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5例（境外输入2例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察5例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者104例（境外输入79例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例2153例。其中，香港特别行政区1655例（出院1254例，死亡10例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区452例（出院440例，死亡7例）。