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北京核酸检测覆盖1188万人 近半数确诊患者治愈出院

2020年07月17日07:45 来源：人民网－人民日报

　　本报北京7月16日电  （记者朱竞若、王昊男）截至7月15日，北京连续10天无新增本地确诊病例报告，中风险地区降至3个。在16日召开的新闻发布会上，北京市政府发言人介绍，自6月11日新发地批发市场聚集性疫情发生以来，北京累计报告本地确诊病例335例，目前在院治疗168例，治愈出院167例，近半数确诊患者治愈出院。

　　轻型患者以中医药治疗为主。“治愈出院的确诊病例中，中医参与救治率为100%。”北京地坛医院副院长吴国安介绍，本次疫情中轻型和普通型患者主要以中医药治疗为主，达到临床治愈或阻断病情发展。重型和危重型患者中西医协同救治，通过中医辨证施治，一人一策，协助其加快脱离呼吸机和ECMO的辅助治疗，提高抢救成功率。

　　核酸检测已覆盖一半人口。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委组织部副部长张强介绍，6月11日至7月14日全市已累计核酸检测1188万人，超过北京常住人口的一半。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月17日 02 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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