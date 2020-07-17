北京：商超保供稳菜篮 日夜补货不断线

北京青年报记者连日来探访京城市场发现，随着疫情防控形势趋稳向好，土豆、圆茄等10多种百姓“看家菜”，不仅自6月中旬以来保持价格不变，每斤售价均不超过3元，而且近日部分超市还呈现菜价回落的趋势。保障首都稳定供应的背后，是一场辐射全国的蔬菜“大动员”。

北青报记者了解到，为保障北京市场供应，作为全市连锁商超的主力部队——超市发积极协调全国各直采基地，紧急加倍调配蔬果货源。从6月13日起果菜日配送量均超150吨，达到平日配送量的3倍。特别是6月16日一天就有40余辆产地加长货车进京，500余吨蔬果入库。

海淀区学院南路68号，这个不大的院子就是超市发果菜配送中心的所在地。每天都要有数十辆来自山东、河北、内蒙古、湖北等全国各地的大型农产品运送货车进出这里。送货车到达后，工作人员以最快的速度进行卸货、入库、检测，再进行分拣、装车，最终送达北京的60多家门店。自从年初疫情出现以来、6月北京疫情反复、新发地休市后，超市发果菜配送中心一刻也没有停下，每天24小时不间歇运转，保障着超市发门店货品的不断供。

平日，超市发果菜配送中心每天大约到货70吨，来自产地的货车只有二三十辆。但新发地休市后，不少市民从小菜店转向大超市，超市发门店里的蔬菜需求量比平时翻了数倍。往往在这个时候，商超的“基地采购”优势就体现出来了，超市发每天的到货量迅速增加到了500吨。

“老百姓的菜不能断顿！”超市发果菜配送中心经理张云春在员工全体会上这样说。超市发6月12日凌晨5点召集全体管理人员开了紧急会议，宣布果菜配送进入昼夜不停的运转模式，第一时间抽调车队司机前往各个产地调集货源，全天不间断送货以保障对连锁店的全力供应。

将几百个品种的蔬菜商品进行准确分拣、快速到店也不是件容易的事儿。配货人员每天需要根据60多家门店的订单，将相应数量的货物运送到配货站台的对应区域装车。一天下来，每个配货人员至少走三四万步。以前，果菜配送员工的工作时间主要是下午到夜里，疫情发生后，所有人员连轴转，已经没有了白天、黑夜的区分。

不仅要保障蔬菜商品不断供，还要让顾客感觉到实惠。于是一份“价格承诺”出现在了超市发的门店中。新发地休市后，超市发承诺自6月17日起，15种市民餐桌上的常见菜保持一个月内不涨价。

尽管面临货量剧增的压力，但超市发果菜配送中心所有环节都维持着正常运转。经过十多天持续奋战，经历了持续的超量来货、配送后，果菜商品的订货量稳定了、价格稳定了、采购量也稳定了，超市发果菜配送中心又恢复到了基本正常的运转水平。张云春和员工们也终于松了口气儿：“这段日子里，全体果菜员工没日没夜地坚守在保供第一线，也就是坚守在广大顾客的身边。”

文/本报记者 李佳