《健康中国人行动手册》新书发布会在京举办

7月15日，由致公党中央医药卫生委员会、中国社区卫生协会、人民卫生出版社共同主办的《健康中国人行动手册》新书发布会在京举行。

据介绍，全书涵盖常见疾病健康知识、常见传染病防治、家庭安全与急救常识、常用体检和就诊知识、中医健康养生、营养膳食指导及健身养生指导。读者可通过学习书中的健康科普知识，了解到在得病后该怎么治疗、如何就诊，病好了该怎么保养、如何防止复发，以及未患病时该怎么健身、如何预防疾病等。

发布会上，中国科学院院士、首都医科大学副校长、致公党中央医药卫生委员会副主任王松灵院士介绍，本书编写的初衷是为了使广大人民群众了解从防病、治病到养病，全方位、全周期的基本医疗卫生和健康保健知识，从而养成更加良好的健康习惯，塑造更加健康的生活方式，共同担当健康中国人行动的参与者、实践者和推动者。

人民卫生出版社有限公司董事长、党委书记、总经理王雪凝在致辞中表示，《健康中国人行动手册》一书作为“健康中国”献礼作品，人民卫生出版社全力以赴，组织编辑部门、生产部门密切配合，编辑与专家团队积极沟通，确保将之打造为一本优质的精品之作。此外，在新冠疫情期间，人卫社出版了多本防疫书籍，并在第一时间送往武汉抗击疫情的第一线。人卫人以实际行动彰显着人卫精神，践行着人卫速度。

国家卫生健康委宣传司米锋副司长表示，“普及健康生活”是《“健康中国2030”规划纲要》的第一重点任务，而健康教育是“普及健康生活”的首要策略。要想养成健康的生活方式，提高个人的健康素养必不可少。同时，米锋司长呼吁公众要关注健康信息，积极主动地获取健康信息，要提高理解、甄别和应用健康信息的能力，养成健康文明的生活方式。

国家卫生健康委疾病预防控制局局长常继乐表示，健康中国就是要每个人都是健康中国人，而目前在我国，慢性疾病已成为国人健康的“头号杀手”，各种传染病、地方病也仍然是危害人民健康的重要疾病。想要改变这一现状，想要让每个民众都能很好地履行“作自己健康的第一责任人”的责任，如何向民众科普健康知识，提倡健康生活方式，使其养成良好生活习惯等是最首要的任务，也是最经济、最有效的手段。健康即是传播的起点，更是传播的终点，在实践中不但要注重传播的科学性，更要注重传播的科普性和实用性。要让老百姓不但看得懂，还要用得上。

国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安认为，健康是人类的共同追求，是生命之基、生存之本、生产之要、生活之福。2019年，国家层面成立了健康中国行动推进委员会并印发《健康中国行动（2019—2030年）》，是进一步推进健康中国建设规划新的“施工图”，围绕疾病预防和健康促进两大核心，提出将开展15个重大专项行动，促进以治病为中心向以人民健康为中心转变。但归根结底，健康中国的核心是健康中国人，每一个家庭、每一个人都要落实自己的健康责任，特别是要养成健康的生活方式。《健康中国人行动手册》一书内容科学严谨、知识深浅适度、语言通俗易懂，力求人人看得懂、事事有依据、件件可照办，具有较强的权威性和科普性，是老百姓了解健康科普知识的案头卷。希望本书的出版能在实施健康中国行动中发挥重要作用，能让更多的人通过阅读此书获益，成为一个健康的中国人。

图为与会嘉宾为新书揭幕

会上，毛群安司长、常继乐局长、米锋副司长、陈博文会长、王松灵院士及王雪凝董事长共同完成了《健康中国人行动手册》一书的揭幕仪式。同时，与会嘉宾还向基层医疗机构及社区赠送了《健康中国人行动手册》一书，以期能有更多人可通过阅读本书受益。