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两名患者因上公厕被感染 北京疾控揭秘摸排过程

2020年07月16日16:46 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月16日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第153场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心放射卫生防护所副所长、中心疫情防控专班现场采样组组长翟曙光介绍了核酸检测采样工作的有关情况。

　　翟曙光介绍，根据采样检测结果，不仅能确定疫情传播范围，摸排感染路径和重点区域，也能为制定环境卫生标准和采取预防措施提供依据。比如，在6月21日，海淀区报告两个确诊病例，他们没有新发地接触史，也没有确诊病例接触史，很难判定如何感染的。而在永定路某小区的公共厕所环境采样中发现，样本核酸检测结果为阳性，再结合患者自述6月12日曾在这个公共卫生间上厕所，加上恰巧这个小区楼内之前出现了确诊病例，因此得以摸排出两人的感染路径。随后，北京很快制定了《新冠肺炎流行期间卫生间清洁消毒指引》，指导全市加强卫生间特别是公用卫生间的清洁与消毒，这也进一步加强了疫情防控措施。

(责编：许晓华、李轶群)


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