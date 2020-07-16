乌鲁木齐市发现新冠肺炎确诊病例1例 无症状感染者3例

人民网乌鲁木齐7月16日电 据乌鲁木齐市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部通报，7月15日，乌鲁木齐市天山区发现新冠肺炎确诊病例1例，无症状感染者3例（均在医学观察中）。主要情况通报如下：

确诊病例，女，24岁，系中泉广场三楼营业厅工作人员，常住地为乌鲁木齐市天山区。7月10日，该病例因咽喉疼痛等症状，由120救护车运送至定点医院。该病例7月14日出现发热、头痛等症状，7月15日，核酸检测结果呈阳性，经专家诊断为确诊病例，临床分型为轻型。确诊病例感染原因正在调查中。经排查密切接触者发现无症状感染者3例，均与确诊病例有接触史。

市新冠肺炎疫情防控工作指挥部高度重视，立即启动应急响应预案，着力切断传播途径，对确诊病例进行严密的流行病学调查，持续追根溯源，对其密切接触者进行全面排查并落实医学观察措施。加大社区和人员密集场所等管控力度，严格落实戴口罩、测温、查证、验码、登记等措施，确保人民群众生命安全、身体健康。

在此，提醒广大市民，严格个人卫生管理，保持安全社交距离，坚持戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集等健康行为。