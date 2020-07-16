吉林省新冠肺炎疫情情况通报（2020年7月16日公布）

7月15日0-24时，全省无新增境外输入确诊病例。截至7月15日24时，全省连续75天无新增境外输入确诊病例。全省累计报告境外输入确诊病例19例，累计治愈出院19例。

7月15日0-24时，全省无新增本地确诊病例。截至7月15日24时，全省连续53天无新增本地确诊病例。全省累计报告本地确诊病例136例，累计治愈出院134例，病亡2例。

7月15日0-24时，全省无新增无症状感染者。截至7月15日24时，全省累计报告10例无症状感染者（6例输入），其中4例已订正为确诊病例，解除隔离医学观察6例。

提醒广大群众，当前“外防输入，内防反弹”形势依然严峻，要进一步提高防范意识，做好个人防护，保护好自己和家人的健康。一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，要及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委）