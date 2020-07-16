北京博爱医院：精准筛查锁定丰台区首例确诊病例

人民网北京7月16日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第153场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上，中国康复研究中心（北京博爱医院）党委书记、主任吴世彩介绍了精准筛查，锁定丰台区首例和全市第2个确诊病例的有关情况。

吴世彩表示，家住丰台区的刘先生因咽痛、发热到北京博爱医院发热门诊就诊并采集咽拭子。医护人员详细询问其流行病学史，该患者2周内有青岛旅居史，无外来人员接触史，无与发热、呼吸道等症状患者接触史，无聚集性发病史。发现该患者核酸检测阳性后，医院立即启动应急预案，及时上报区卫生健康委、区疾控中心，积极配合做好流行病学调查，并将患者转往区级定点收治医院。结合检验结果、临床症状，以及流行病学调查情况，经专家会诊，6月12日确定为确诊病例。该病例是新发地聚集性疫情北京市第2个病例，也是丰台区的首个病例。由于医院及时筛查和报告，为准确锁定新发地聚集性疫情的风险场所提供了依据，为疫情防控赢得了时间。