北京疾控：境外疫情持续上升 任何麻痹都可能导致疫情死灰复燃

人民网北京7月16日电（池梦蕊） 今天下午，北京市召开第153场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，北京市疫情防控持续向好，但是我们要清醒地看到，境外疫情仍在持续上升，近一周来，平均每日新增病例数在20万例左右，输入境内的病例也时有发生。任何麻痹都可能导致疫情死灰复燃。

刘晓峰表示，近日，随着北京市中高风险地区陆续降级,部分封闭小区解封, 集中隔离人员解除隔离回归日常生活，社区防控需持续保持高度警觉，做好服务和管理，继续严格“四早”要求，落实登记验码、健康监测、环境清洁消毒、健康教育指导等各项防控措施，督促居民做好环境清洁和个人防护，不麻痹、不厌战、不松劲，为全面有序复工复产复市复商做好准备。

社区（村）和各单位以及各类市场要结合疫情防控，积极开展爱国卫生运动，开展清洁环境行动，做到居室、小区和街道、市场整洁；加强房前屋后、楼道、电梯、卫生间、运动器械等公共区域、公共设施的消毒管理，确保环境卫生安全。坚持晨练晚练的市民朋友在外出时，别忘了保持社交安全距离，锻炼不扎堆，回家立刻洗手。当前正值暑期和汛期，降雨较多，湿度也大，容易滋生蚊蝇，请大家积极动手，清除积水，做好垃圾分类和及时处置，铲除蚊蝇滋生的不洁条件。

刘晓峰提示，社区是个大家庭，安全需要大家维护。居民朋友们请积极参加爱国卫生运动，开展社区大扫除，严格遵守社区防控要求，做到戴口罩、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集，保持一米以上安全社交距离；有老人和孩子的家庭减少访客；解除隔离人员，请继续做好家庭健康管理，关注自身健康，如有不适及时科学就医并向社区报告。让我们共同努力，让家庭环境更整洁，社区环境更清洁，让城市环境更健康。