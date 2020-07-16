抗疫更有力 服务更暖心

自北京新发地批发市场聚集性疫情暴发以来，北京不少小区实施封闭管理，如何发挥志愿服务作用，减少疫情带来的生活不便？如何引导更多人积极开展疫情防控，自觉遵守各项要求？

北京各区新时代文明实践中心积极行动起来，及时组织志愿服务力量参与基层防控，将党中央的声音传递到群众身边，成为抗疫一线联防联控、群防群控和服务群众的重要力量。

动员群众凝聚抗疫合力

北京市海淀区永定路街道在疫情发生后不久被列为高风险地区，周边小区封闭、市场关门，居民买菜、买药、收发快递等日常活动受影响。

6月16日，海淀区新时代文明实践中心、区志愿服务联合会在“志愿北京”平台发布了社区防疫文明实践志愿者招募项目，开通志愿者招募渠道。

“倡议书发出后，迅速收到300多名志愿者的报名申请。”海淀区委宣传部副部长、区文明办主任杨军昌说，申请者年龄从十几岁到六十几岁不等,包括辖区科技企业员工、党政机关干部、大中学生。

复兴路40号社区有1500多户、约5000人纳入全封闭管理，其中老年人占了三分之一。“为解决社区独居、行动不便的老人下楼不方便等问题，志愿者协助社区提供了大量服务。”永定路街道社区服务中心负责人胡东华说。

作为北京市海淀区新时代文明实践志愿者驿站，社区便利店“便利蜂”青棠湾店不仅发挥了生活物资保供稳价的作用，还积极开展疫情防控、垃圾分类等文明引导行动。

在今年新冠肺炎疫情防控中，各级文明实践单位在宣传动员群众、激发人文情怀、助力防控、维护稳定等方面发挥着积极作用。“目前海淀区在29个街、镇分别成立了文明实践所和648个社区（村）文明实践站和33个文明实践基地。”杨军昌说，依托海淀区文明实践服务管理平台，许多网友上传居家隔离生活指南、应急救助知识、在线心理咨询等内容，帮助有需要的人。

做好群众身边“关键小事”

“喂，大家注意了啊，咱们村都有戴口罩的习惯了，这习惯很好，还应该把科学佩戴口罩、使用公筷公勺这些文明健康的生活方式坚持下去。对咱们个人，对社会好处可大了……”在北京市延庆区康庄镇马营村，“大喇叭”响起地道的延庆方言。

在疫情防控期间，延庆区新时代文明实践中心推出“村书记播报”，在北京延庆客户端等地方公众号以及抖音、快手、微博上传播，浏览量达到950余万。

中央政策村里“热”，百姓声音倾耳听。

今年3月，康庄镇张老营村村民张爱军自家院里的水井管道漏水，他反映给街巷长张富强。村书记张文利在“村民说事儿”会议上讨论后，第二天召集了10多个人挖了一个1米多见方的大坑，齐心协力修好了水管，解决了张爱军一家的大问题。“‘村民说事儿’制度融合了‘说事、议事、办事、评事’功能，把谋划权、商定权、监督权交给村民，畅通了村民利益诉求的表达渠道。”康庄镇党委书记马红寰说。

延庆区委宣传部常务副部长、区新时代文明实践中心办公室副主任诸葛福琨说，深化拓展新时代文明实践中心建设以来，更加深刻体会到要坚持以人民为中心的工作方向，全力办好群众身边“关键小事”，当好政民沟通的“连心桥”，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

依托新技术提升服务群众能力

目前，北京市新时代文明实践中心建设同时在农村和城区展开。北京市成立17个新时代文明实践中心、347个新时代文明实践所、6962个文明实践站，基本实现区、乡镇（街道）、村（社区）全部覆盖。依托先进的网络技术平台，实现“需求搜集、任务分配、过程跟踪、反馈考评”的全程记录，让群众需求与实践活动精准对接。

2019年9月7日，北京市召开贯通新时代文明实践中心、区级融媒体中心和区政务服务中心“三个中心”建设现场推进会，通过推出“点单派单”等精准化服务，畅通基层群众需求表达渠道，推动“接诉即办”向“未诉即办”延伸。

北京市还制定了《北京市推进新时代文明实践中心建设工作方案》和“文明实践志愿服务20条措施”等政策措施，进一步健全完善工作机制体制。

北京市委宣传部副部长、首都文明办主任滕盛萍说，北京市将认真落实中央要求，聚焦市民群众需求，坚持首善标准，发挥首创精神，让党的创新理论在京华大地落地生根。新华社记者 赵琬微 吉宁

（据新华社北京7月15日电）