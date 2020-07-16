不到16小时！北京丰台疾控溯源判断感染区域

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，丰台区疾控中心现场流调组组长杨霄星介绍，从接到西城区协查通知到对感染区域做出判断，锁定新发地市场综合交易大厅，只用了不足16个小时。

6月11日10时许，丰台区疾控中心接到西城区疾控中心协查通知，西城区发现1例新冠肺炎核酸检测阳性患者，该患者发病前14日内曾有在丰台区活动史。

丰台区疾控中心立即启动新冠肺炎防控预案。经过认真分析相关信息，初步确认该患者曾于5月31日和6月3日在丰台区新发地批发市场等5个地点活动过。11时，丰台区疾控中心派出15名流调队员，分五组赴五个地点，同时进行现场流行病学调查。

新发地批发市场是五个地点中最难排查的地方。市场摊位众多，交易量大，人员南来北往，查找目标摊位存在较大难度。流调队员分工配合，根据患者提供的相关凭证，精准还原患者当天的活动轨迹，排查患者曾接触的所有人员，最后确定了患者于6月3日8时许在新发地市场综合交易大厅采购接触的摊位，迅速完成现场调查、采样，确定62名密切接触者，进行管理。

与此同时，6月11日晚，丰台区疾控中心接到报告，辖区内一医疗机构内一名患者新冠病毒核酸检测结果为阳性。区疾控中心立即开展标本实验室复核，并派出另一支流调队伍赴现场开展调查处置，发现该患者6月5日也曾到访过新发地批发市场综合交易大厅，两名患者活动轨迹存在交叉。初步判断新发地批发市场为疫情的重要风险场所。

6月12日凌晨2时许，区疾控中心核酸检测实验室报告，新发地批发市场综合交易大厅环境样本中发现阳性，辖区内医疗机构报告的患者新型冠状病毒核酸复核检测也为阳性，感染区域有了清晰指向。

根据流行病学调查、实验室检测及临床诊疗结果，区疾控中心研判新发地批发市场存在聚集性疫情发生及扩散的风险，并在第一时间将调查及检测情况上报北京市疾控中心和丰台区卫生健康委。

杨霄星说，从接到西城区协查通知到对感染区域做出判断，只用了不足16个小时。疾控人员与医疗机构密切配合，流调与检验无缝衔接，通过精准摸排分析，锁定了新发地市场综合交易大厅。在最大程度上为疫情防控争取了时间，为研究制定防控策略提供了科学依据。（记者 孙乐琪 贾晓宏）